Passanten stoppen Wagen Betrunkene kracht mit Auto in Fußgänger

Eine betrunkene Frau prallt in der Nähe von Rostock mit ihrem Wagen zunächst in ein anderes Auto und fährt dann auf dem Bürgersteig weiter. Dort kracht sie in eine fünfköpfige Menschengruppe. Eine Fußgängerin wird schwer verletzt.

Eine betrunkene Autofahrerin ist in der Nähe von Rostock in eine Menschengruppe gefahren. Dabei überfuhr sie eine Fußgängerin und verletzte sie schwer. Die 53-jährige Fahrerin wurde aber nicht festgenommen, weil es keine Anzeichen für eine mutwillige Tat gab. Passanten konnten die Frau nach ihrer gefährlichen Fahrt schließlich stoppen.

In der Stadt Rerik war die Frau erst gegen einen geparkten Wagen geprallt und fuhr dann auf dem Bürgersteig weiter. Dort krachte ihr Wagen in eine fünfköpfige Menschengruppe. Eine 62 Jahre alte Fußgängerin erlitt dabei schwere Verletzungen. Lebensgefahr habe aber keine bestanden, wie ein Polizeisprecher sagte. Zwei weitere Frauen im Alter von 66 und 72 Jahren wurden angefahren und leicht verletzt. Die Fahrerin rollte mit ihrem Auto weiter und wurde nach 50 Metern von Passanten gestoppt, die sich vor den Wagen stellten und die Fahrertür öffneten. Die schwer verletzte Fußgängerin und die Leichtverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Ein Atemalkoholtest bei der Fahrerin ergab einen Wert von 2,28 Promille. Die Beamten nahmen der Frau den Führerschein ab und ermitteln nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung.