Dass ein ausgeliehenes Buch nicht mehr den Weg zurück in die Bibliothek findet, kommt immer mal wieder vor. Dass es aber mit mehr als 100 Jahren Verspätung abgegeben wird, ist eher selten. In Saint Paul ist das jetzt passiert. Und die Bibliotheksmitarbeitenden bekommen gleich noch ein Rätsel dazu.

Eine Bibliothek in Saint Paul im US-Bundesstaat Minnesota hat eine kleine Überraschung erlebt: Nach mehr als 100 Jahren wurde ein Buch zurückgegeben. Die Tochter der Frau, die es ausgeliehen hatte, fand es, als sie die Sachen ihrer Mutter aussortierte, berichtete die Bibliothek auf X. Sie ließ daraufhin der Saint Paul Public Library über ein Bibliothekssystem des US-Bundesstaates zukommen, wie die Leiterin der Stadtbibliothek, Maureen Hartman, gegenüber CNN erklärte.

Bei dem Buch handelt es sich um die 1902 erschienene Ausgabe von "Famous Composers vol. 2" von Nathan Haskell Dole. Der Autor beschreibt darin das Leben und die Werke einiger prominenter Komponisten vom Barock bis zur Romantik, darunter Bach, Mozart, Beethoven und Chopin.

Das jetzt zurückgegebene Buch ist unversehrt und wird vom Originaleinband zusammengehalten. Auf den abgenutzten Seiten befinden sich Bibliotheksstempel, einzelne Bleistiftanmerkungen und einige Flecken, wie auf Fotos zu sehen ist, die die Bibliothek bei X postete.

Aufgrund seines fragilen Zustands sollte das Buch nach Ansicht der Bibliothek nicht wieder in Umlauf gebracht werden, so Hartman. Stattdessen könnte es in einer Vitrine in der Saint Paul Collection ausgestellt werden, die Teile der Stadtgeschichte dokumentiert.

Das jetzt zurückgegebene Exemplar stand vermutlich nur kurze Zeit in den Regalen der Bibliothek von Saint Paul, wie anhand von datierten Stempeln und der Taschenkarte festgestellt werden konnte. Laut dem Ausleihschein wurde das Buch mehrmals ausgeliehen, zum letzten Mal wahrscheinlich 1919. Seitdem wurde es nicht mehr zurückgegeben.

360 US-Dollar Säumnisgebühren?

Das mehr als 100 Jahre überfällige Buch erregte auch die Aufmerksamkeit von Melvin Carter. Der Bürgermeister von Saint Paul machte sich auf X über eine mögliche Geldstrafe lustig. Vor 100 Jahren hätten die üblichen Kosten für ein verspätet zurückgegebenes Buch demnach bei einem Penny pro Tag gelegen. Umgerechnet würde das laut Carter bedeuten, dass für das Dole-Buch inzwischen insgesamt 360 US-Dollar fällig geworden wären. Sorgen muss sich die Tochter der Ausleiherin aber nicht: Seit 2019 erheben Bibliotheken in Minnesota keine Säumnisgebühren mehr.

Ein kleines Rätsel findet sich in dem Buch dann auch noch: Auf der Taschenkarte steht laut der Bibliothek eine Rechenaufgabe, 1928 minus 1791. Möglicherweise sollte mit der Gleichung herausgefunden werden, wie alt der Komponist Giacomo Meyerbeer, der 1791 geboren wurde, im Jahr 1928 gewesen wäre, mutmaßt das Bibliothekspersonal.

Was verbirgt sich wirklich hinter der Rechenaufgabe? Und warum wurde das Buch über 100 Jahre lang nicht zurückgegeben? Beide Fragen gehören vermutlich zu jenen, auf die sich selbst in einer Bibliothek keine Antworten finden lassen: "Wir werden es vielleicht nie erfahren."