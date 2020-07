Passanten machen Selfies vor dem riesigen Schriftzug "Black Lives Matter" vor dem Trump Tower in der Fifth Avenue.

New Yorks Bürgermeister beteiligt sich eifrig am Gestalten des riesigen "Black Live Matter"-Schriftzugs vor dem Trump Tower. In gelber Farbe prangen die Wörter nun vor dem Hotel und sind auch eine Botschaft an den US-Präsidenten, der laut de Blasio "nie Respekt für diese drei Wörter gezeigt hat".

Klare Ansage an US-Präsident Donald Trump: Die Stadt New York hat in Großbuchstaben das Anti-Rassismus-Motto "Black Lives Matter" auf die Straße vor dem Trump-Tower in Manhattan gemalt. Bürgermeister Bill de Blasio persönlich legte Hand an, als der Slogan - auf Deutsch: Das Leben von Schwarzen zählt - in gelber Farbe auf die Fifth Avenue vor dem Hochhaus des Immobilienmilliardärs geschrieben wurde.

"Black Lives Matter" ist schon seit Jahren das Motto von Protesten gegen Rassismus und Polizeigewalt gegen Schwarze in den USA. Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis Ende Mai gingen landesweit Demonstranten unter diesem Motto auf die Straße. Der Demokrat de Blasio sagte kürzlich, den Schriftzug vor den Trump-Tower zu malen sei nicht nur eine "wichtige Botschaft an die gesamte Nation". Es sei auch eine Botschaft an Trump, der "nie Respekt für diese drei Wörter gezeigt hat".

Symbol auf "großartiger Straße"

Trump, der bis zu seinem Sieg bei der Präsidentschaftswahl 2016 im Trump Tower gewohnt hatte, schrieb am 1. Juli auf Twitter, die Polizei solle nicht zulassen, dass "dieses Symbol des Hasses" auf die "großartigste Straße" von New York geschrieben werde. Der Präsident hat sich in den vergangenen Wochen wiederholt negativ über die Anti-Rassismus-Proteste geäußert und den Fokus auf Ausschreitungen am Rande der Demonstrationen gelegt. Kritiker werfen dem Rechtspopulisten zudem vor, mit seinen Äußerungen immer wieder rassistische Ressentiments zu schüren.

New York ist nicht die erste US-Stadt, die mit dem Schriftzug "Black Lives Matter" ein Signal setzt: Anfang Juni ließ die Bürgermeisterin der Hauptstadt Washington, die Demokratin Muriel Bowser, das Motto auf eine Straße nahe des Weißen Hauses malen. Den Straßenabschnitt benannte sie zudem in Black-Lives-Matter-Platz um.