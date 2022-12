Kurz nach Mitternacht alarmieren Anwohner die Feuerwehr der nordrhein-westfälischen Stadt Velbert: Ein Lager mit Bussen und anderen Fahrzeugen hat Feuer gefangen. Bis die Einsatzkräfte die Flammen löschen können, vergehen mehrere Stunden.

Bei einem Großbrand mehrerer Fahrzeuge in einem Busdepot in der nordrhein-westfälischen Stadt Velbert ist ein Schaden von rund 1,3 Millionen Euro entstanden. Acht Busse, ein Auto und ein Lastwagen hätten in der Nacht auf einem Privatgelände Feuer gefangen, teilte die Feuerwehr Velbert am Morgen mit.

Nach Angaben der Feuerwehr gingen kurz nach Mitternacht erste Notrufe ein. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannten bereits sechs Busse. Die Feuerwehr baute Stahlrohre auf, um zu verhindern, dass sich das Feuer auf weitere Fahrzeuge ausbreitet.

Aus den zerstörten Bussen war Diesel ausgetreten, der abgesaugt werden musste. Auch eine Stromleitung wurde beschädigt. Nach etwa einer halben Stunde konnten die Einsatzkräfte das Feuer unter Kontrolle bringen. Allerdings dauerte es noch eine Weile, bis es vollständig gelöscht werden konnte. Wie es zu dem Brand kam, ist bislang nicht bekannt. Verletzt wurde niemand. 60 Retter waren im Einsatz.