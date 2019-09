Brand wütet in Chemiefabrik in Rouen

Aus einer Fabrik in Nordfrankreich steigen seit der Nacht schwarze Rauchwolken empor. Seit mehreren Stunden versuchen hunderte Einsatzkräfte, dort einen Brand unter Kontrolle zu bekommen. Die Lage des Unternehmens machen den Einsatz besonders gefährlich.

Schwarze Rauchwolken über Rouen in der Normandie: In einer Chemiefabrik nahe der nordfranzösischen Stadt brennt es. Das teilte die örtliche Präfektur am Donnerstag mit und forderte Bürger auf, den Bereich zu meiden. Anwohner in einem Umkreis von 500 Metern der Fabrik sollten zu Hause bleiben, schrieb das Innenministerium. In Rouen und zehn umliegenden Gemeinden bleiben demnach Schulen und Kinderkrippen geschlossen. Bewohner von Altenheimen sollten diese nicht verlassen.

Die französische Zeitung "Le Monde" berichtete von riesigen Flammen und Explosionen in der Fabrik des Unternehmens Lubrizol, das unter anderem Zusatzmittel für Öle herstelle. Menschen seien bisher nicht zu Schaden gekommen, so die Präfektur. Es seien über 200 Feuerwehrleute im Einsatz, weitere Einsatzkräfte würden erwartet. Die Brandursache war zunächst unklar. Das Feuer war in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Lager der Fabrik ausgebrochen, so "Le Monde".

Der Präfekt der Region Normandie, Pierre-André Durand, sagte dem Nachrichtensender BFMTV, es gebe zunächst keine "hohe Giftigkeit" bei Proben, weitere Proben sollten aber am Nachmittag genommen werden. Die Löschung des Brandes sei "technisch komplex", unter anderem, da sich weitere sogenannte Seveso-Unternehmen in unmittelbarer Nähe des Lubrizol-Standortes befänden.

Nur wenige Kilometer entfernt

Die Seveso-Kategorie von gefährlichen Produktionsstandorten bezeichnet Fabriken, die von Behörden besonders überwacht werden. Im italienischen Seveso bei Mailand war es 1976 zu einem verheerenden Chemieunfall gekommen.

In dem betroffenen Gebiet leben rund 500.000 Menschen. Das Unternehmen liegt rund drei Kilometer von der Innenstadt Rouens entfernt. Rouen ist eine regionale Metropole und liegt an der Seine zwischen Paris und der Hafenstadt Le Havre.