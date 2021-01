Um Virus-Mutationen besser zu bekämpfen, will die Regierung in London eine internationale Plattform aufbauen. Besonders Länder mit geringerer Ressourcen sollen darüber hinaus Unterstützung erhalten und ihre Proben an britische Experten schicken können. Das soll auch helfen, die Briten besser zu schützen.

Zur frühen Erkennung und effektiven Bekämpfung von Coronavirus-Mutationen will Großbritannien eine internationale Plattform schaffen. Die sogenannte New Variant Assessment Platform unter der Federführung der Gesundheitsbehörde Public Health England solle Länder mit geringerer Expertise bei der genetischen Untersuchung positiver Corona-Proben unterstützen, wie der britische Gesundheitsminister Matt Hancock mitteilte.

"Unsere neue Varianten-Bewertungs-Plattform wird uns helfen, besser zu verstehen, wie sich das Virus verbreitet, und wird auch die globale Fähigkeit stärken, das Coronavirus zu verstehen, sodass wir alle besser auf das vorbereitet sind, was auch immer vor uns liegt", sagte Hancock nach einer Mitteilung.

Britische Experten könnten sowohl aus der Ferne beraten und unterstützen als auch Material bereitstellen. Außerdem sollen auch Proben zur Sequenzierung eingeschickt werden können. Ab wann die Plattform starten soll und wie Staaten sie konkret in Anspruch nehmen können sollen, blieb zunächst offen. Staaten könnten sich jedoch an die Weltgesundheitsorganisation (WHO) oder direkt an Großbritannien wenden, hieß es.

Um weitere Coronavirus-Mutationen außerhalb des Landes zu halten beziehungsweise effektiv einzudämmen, wird im Land derzeit auch über eine weitere Verschärfung der Einreise- und Quarantäneregeln diskutiert. Von der Plattform verspricht sich Großbritannien auch, sich selbst besser und früher vor weiteren Varianten schützen zu können.