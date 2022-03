Ein Reisebus mit Geflüchteten schafft es von der Ukraine bis ins sichere Italien. Doch auf der Autobahn kommt das Fahrzeug aus noch ungeklärten Umständen von der Straße ab. Eine Frau wird eingequetscht und stirbt, weitere Personen sind leichtverletzt.

In Italien ist ein Reisebus mit rund 20 Flüchtlingen aus der Ukraine auf der Autobahn verunglückt, wobei eine Frau starb. Der Bus kam am Morgen auf der A14 bei Cesena nahe der Adriaküste aus zunächst ungeklärter Ursache von der Straße ab und kippte auf die Seite, wie die Polizei mitteilte. Bei dem Todesopfer handelt es sich um eine 32 Jahre alte Frau aus der Ukraine, die an Bord des Busses eingeklemmt wurde und ihren Verletzungen erlag.

Weitere fünf Insassen wurden verletzt, allerdings nicht schwer, wie die Polizei präzisierte. Unter den rund 20 Reisenden waren auch einige Kinder. An den Bergungsarbeiten war die Feuerwehr beteiligt, die den Bus am Straßenrand mit zwei Spezialkränen wieder aufrichtete.

Der Bus mit ukrainischem Kennzeichen war in dem osteuropäischen Land losgefahren und hatte als Ziel Pescara in den Abruzzen. Hinter der Windschutzscheibe stand ein Schild mit der Aufschrift "Sonderfahrt" auf Ukrainisch, wie auf Bildern des Unfalls zu sehen war. Nach Angaben des italienischen Innenministeriums sind seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine am 24. Februar fast 35.000 ukrainische Flüchtlinge nach Italien gekommen.