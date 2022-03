Das Flugzeug zerschellte in einer bergigen Gegend im Süden Chinas.

132 Personen befinden sich an Bord einer Boeing-Maschine der Fluggesellschaft China Eastern, als diese bei einem Inlandsflug abstürzt und zerschellt. Die Airline spricht den Angehörigen der Todesopfer ihr Beileid aus. Derweil läuft die Suche nach der Absturzursache.

Im Süden Chinas ist ein Flugzeug mit 132 Menschen an Bord abgestürzt. China Eastern bestätigte Todesopfer, ohne aber nähere Angaben zu machen. Chinas Präsident Xi Jinping äußerte sich "schockiert" und ordnete eine sofortige Untersuchung der Unglücksursache an. Der Kontakt zu der Boeing 737 der Fluggesellschaft China Eastern sei nahe der Stadt Wuzhou in der Region Guangxi abgebrochen, erklärte die chinesische Zivilluftfahrtbehörde. Es gibt keine Berichte über etwaige Überlebende.

Die Maschine mit der Flugnummer MU5735 befand sich auf dem Weg von Kunming in der Provinz Yunnan nach Guangzhou in der Provinz Guangdong. Nach Angaben der Behörden waren 123 Passagiere und neun Besatzungsmitglieder an Bord. Die Absturzstelle liegt etwa 300 Kilometer westlich von Guangzhou.

Die Boeing 737-800 verlor laut der Flug-Website FlightRadar24 innerhalb von drei Minuten dramatisch an Höhe, bevor sie um 14.22 Uhr Ortszeit vom Radar verschwand: Sie stürzte von einer Höhe von 8870 Metern auf eine Höhe von 982 Metern, eine Differenz von knapp 8000 Metern. Die Maschine zerschellte in einer bergigen Gegend. An der Unglücksstelle löste der Absturz laut dem staatlichen Fernsehsender CCTV einen Waldbrand aus, der aber gelöscht werden konnte.

Hunderte Einsatzkräfte eilten zu der Unglücksstelle im Landkreis Teng. Auch Bewohner umliegender Dörfer eilten herbei, um bei den Rettungs- und Bergungsarbeiten zu helfen. Es wurden weit verstreute Trümmerteile gezeigt, die Anwohner mit Handys filmten. Mit Einbruch der Dunkelheit wurden die Bergungsarbeiten erschwert.

"Vollständig auseinandergefallen"

Ein Dorfbewohner sagte einer lokalen Nachrichten-Website, das Flugzeug sei in einen Berghang gestürzt und "vollständig auseinandergefallen". Ein anderer Anwohner sagte dem staatlichen China News Service, er sei mit einem Motorrad zur Absturzstelle gefahren und habe Flugzeugtrümmer gesehen. In Bäumen hätten Kleidungsstücke gehangen. Die Umstände des Absturzes lassen es als unwahrscheinlich erscheinen, dass jemand überlebte.

Über die Ursache des plötzlichen Absturzes wurde spekuliert. "Selbst wenn beide Triebwerke der Boeing 737 gleichzeitig ausgefallen wären, wäre es unmöglich, mit einer derartigen Geschwindigkeit zu fallen, weil das Flugzeug noch eine Strecke gleiten könnte", wurde ein Experte in Staatsmedien zitiert.

Polizisten bei der Suchaktion an der Absturzstelle. (Foto: dpa)

In Videos, die im chinesischen Internet zirkulierten, war eine hohe, weiße Rauchwolke in den Hügeln zu sehen, wo sich ein Waldbrand entzündet hatte. Zwei Videos schienen zu zeigen, dass die Maschine kopfüber zu Boden stürzte. Die Echtheit der Videos konnte nicht bestätigt werden. Ein Augenzeuge berichtete der Nachrichtenseite "Hongxing Xinwen", wie er im Auto gefahren sei und plötzlich gesehen habe, dass das Flugzeug abgestürzt sei. "Es war ein komplettes Flugzeug, ohne Rauch oder Feuer, das steil abwärts fiel."

China Eastern lässt Boeing-Flieger am Boden

Die Fluggesellschaft China Eastern sprach den Angehörigen der "Passagiere und Besatzungsmitglieder, die bei dem Flugzeugabsturz gestorben sind", ihr Beileid aus und richtete eine Notrufnummer ein. Auf der Ankunftstafel am Flughafen Guangzhou war der Flug noch Stunden nach dem Absturz angezeigt. Flughafen-Angestellte in Corona-Schutzkleidung standen bereit, um sich um Angehörige der Insassen zu kümmern.

Nach dem Absturz kommt es zu einem Waldbrand. (Foto: dpa)

Eine Frau in Guangzhou sagte örtlichen Medien, sie hätte eigentlich in der abgestürzten Maschine sitzen sollen, habe dann aber kurzfristig auf einen früheren Flug umgebucht. Ihre Schwester und vier Freunde hätten aber Flug MU5735 genommen. "Ich bin sehr traurig", sagte sie.

Staatschef Xi forderte die Behörden laut CCTV auf, alles zu unternehmen, um mögliche Überlebende zu retten und so schnell wie möglich die Ursache des Unglücks zu ermitteln. Medienberichten zufolge wird China Eastern von Dienstag an bis auf Weiteres alle seine Boeing 737-800 am Boden lassen.

Der US-Flugzeugbauer Boeing erklärte, er sei derzeit dabei, "mehr Informationen" über den Absturz zu sammeln. Der Aktienkurs des Konzerns an der New Yorker Wall Street brach ein.

In China kommt es nur selten zu Flugzeugabstürzen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind streng. Zuletzt war im August 2010 ein Flugzeug von Henan Airlines in der nordöstlichen Provinz Heilongjiang abgestürzt. Mindestens 42 der 92 Menschen an Bord kamen ums Leben, die genaue Opferzahl wurde nie bestätigt.