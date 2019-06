Feuerwehrleute löschen den Brand in dem Club am Flutgraben.

Der "Club der Visionäre" gehört zu Berlins bekanntesten Partylocations. Am frühen Samstagmorgen bricht dort ein Feuer aus. Von dem Open-Air-Club bleibt nicht viel übrig. Zeitweise drohen die Flammen auf eine Tankstelle überzugreifen.

Bei einem Großbrand in einem Berliner Club sind am frühen Samstagmorgen drei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, brannte die Eventlocation "Club der Visionäre" am Flutgraben im Stadtteil Alt-Treptow "fast vollständig aus". Zuerst hieß es, ein rund 400 Quadratmeter Holzverschlag sei in Brand geraten.

Die Feuerwehr war demnach mit 70 Einsatzkräften vor Ort. Ein Übergreifen des Feuers auf eine benachbarte Tankstelle habe verhindert werden können. Medienberichten zufolge wurden auch mehrere Druckgasflaschen rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Zur Brandursache wird noch ermittelt.

Der Open-Air-Club liegt direkt am einem Kanal und ist auch über die Grenzen Berlins hinaus international bekannt. In der Nacht gab es dort laut Facebook-Ankündigung eine Party unter dem Motto "Kisses from Tokyo".