Panorama

Nach Bombenalarm an Bord: Condor-Maschine muss auf Kreta notlanden

In einem Flugzeug von Ägypten nach Düsseldorf macht ein Passagier eine Entdeckung, die für Panik sorgt. Der alarmierte Pilot reagiert sofort und funkt den nächsten Flughafen an.

Ein Flugzeug der deutschen Fluggesellschaft Condor ist mit etwa 250 Passagieren an Bord nach einer Bombenwarnung auf Kreta außerplanmäßig zwischengelandet. Der Pilot der Maschine habe den Kontrollturm am Flughafen in Chania um Landeerlaubnis gebeten, sagte ein Polizeivertreter. "Das Flugzeug wurde evakuiert, die Passagiere sind gesund und unversehrt."

Nach Polizeiangaben bat der Pilot um Landeerlaubnis, nachdem er Informationen erhalten habe, wonach sich Sprengstoff an Bord befinde. Die Überprüfung des Flugzeuges durch den Sicherheitsdienst des Flughafens und die Polizei dauerten demnach am Donnerstagabend noch an. Spürhunde sollen möglichen Sprengstoff aufstöbern. Wie ein Sprecher der Fluglinie sagte, waren außer den Passagieren noch acht Besatzungsmitglieder an Bord. Die Passagiere und ihr Gepäck würden jetzt überprüft und dann in ein Hotel gebracht, sagte er. Der Flug werde am Freitag fortgesetzt.

Die Maschine war auf dem Weg von Hurghada nach Düsseldorf. Auf Twitter verbreitete Condor Informationen zu dem Vorfall. Demnach handelt es sich um Flug DE69 der Airline, der am späten Nachmittag von Hurghada abflog. Nach ersten Informationen landete die Boeing 753 um 19.30 Uhr (MESZ) in Chania. Ein Weiterflug ist für den nächsten Tag geplant.

Laut Informationen der "Bild" hatte ein Passagier auf der Toilette eine Bombendrohung entdeckt und umgehend das Bordpersonal informiert. Wie ein weiterer Passagier berichtete, habe "in irgendeiner Form das Wort Bombe" in der Toilettenkabine gestanden. Von der Durchsage des Kapitäns bis zur Landung habe es insgesamt 50 Minuten gedauert. Unter den Fluggästen habe sich in dieser Zeit Todesangst verbreitet. Einige hätten geweint, andere hätten aus ihren Duty-Free-Schnapsflaschen getrunken und Zigaretten geraucht, berichtet die Zeitung.

Quelle: n-tv.de