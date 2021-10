Erst verliert die "ZIM Kingston" vor der kanadischen Pazifikküste Dutzende Container, anschließend geraten einige an Bord in Brand. Das Problem: Darin befinden sich giftige Chemikalien. Die Löscharbeiten gestalten sich schwierig. Crew-Mitglieder müssen evakuiert werden.

Vor der kanadischen Pazifikküste ist ein mit Chemikalien beladenes Containerschiff in Brand geraten. Die 260 Meter lange "ZIM Kingston" hatte zunächst bei schwerer See rund 40 Container verloren, wie kanadische Medien berichteten. Kurz darauf gerieten zwei Container an Bord in Brand. Da die Container Gefahrenmaterial enthielten, konnten die Flammen nicht mit Wasser bekämpft werden. Inzwischen hat die kanadische Küstenwache 16 Besatzungsmitglieder des Schiffes evakuiert, wie ein Sprecher mitteilte. Fünf weitere Crew-Mitglieder hätten sich in der Nacht noch auf dem Schiff befunden.

"Eine Notfallzone wurde an der Constance Bank im Umkreis von einer Meile um das Containerschiff Zim Kingston eingerichtet", heißt es in einer Mitteilung auf der Website der Küstenwache. "Das Schiff brennt und stößt giftige Gase aus." Zudem wurde gewarnt, dass zwei umgestürzte Container in der Nähe des Schiffes trieben.

Dem kanadischen Sender CBC zufolge hat die "Zim Kingston" mehr als 52 Tonnen an leicht entflammbaren Chemikalien an Bord. Diese sind demnach auch für Meereslebewesen giftig. Die Küstenwache untersucht derzeit, welche Gefahr von dem brennenden Schiff ausgeht. Der Stadtrat von Victoria, Stephen Andrew, twitterte, der Feuerwehrchef habe ihm mitgeteilt, dass das Risiko für die öffentliche Gesundheit durch das Feuer "extrem gering" sei.

Warum die Container Feuer fingen, ist bislang unklar. Das Schiff, das unter der Flagge Maltas fährt, liegt vor Anker in der Juan-de-Fuca-Straße, dem Seeweg, der ins kanadische Vancouver oder nach Seattle im US-Staat Washington führt.