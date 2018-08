Von der Afrikanischen Schweinepest (ASP) sind Haus- und Wildschweine betroffen. In den afrikanischen Herkunftsländern werden die Viren von Zecken übertragen. In Mitteleuropa dagegen stecken sich die Tiere gegenseitig, durch die Aufnahme infizierter Speiseabfälle oder über den indirekten Weg durch Fahrzeuge oder Ausrüstungsgegenstände an.

Infizierte Schweine leiden unter schweren, aber unspezifischen Symptomen. Eine Impfung dagegen gibt es bisher nicht. Für Menschen ist der Erreger ungefährlich.