Die Vorbereitungen der Regierung, um 90 Deutsche und ihre Angehörigen aus China zurückzuholen, laufen auf Hochtouren. Die Bundeswehrmaschine könnte bereits am Samstag fliegen. Danach sollen die Betroffenen in einer Kaserne in Rheinland-Pfalz unter Quarantäne bleiben - bis eine Coronaviren-Infektion ausgeschlossen ist.

Die deutschen China-Rückkehrer sollen nach dem Rückholflug zentral am Luftwaffenstützpunkt Germersheim in Rheinland-Pfalz untergebracht werden. Dort gibt es in einer Ausbildungskaserne medizinische Einrichtungen, um die Menschen zwei Wochen abgeschottet in Quarantäne zu betreuen, berichteten die VRM-Zeitungen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sagte den Blättern: "Das ist eine gute Lösung, um die Rückkehrer, ihr Umfeld und die Gesamtbevölkerung gleichermaßen zu schützen." Das Ansteckungsrisiko werde so minimiert. Falls sich einer der Rückkehrer doch infiziert haben sollte, könne dies dort schnell erkannt und der Betroffene gut versorgt werden.

Die Bundesregierung plant den Rückholflug der Bundeswehr für Samstag. 90 Deutsche und ihre Angehörigen sollen dann aus der vom Coronavirus am stärksten betroffenen chinesischen Provinz Hubei rund um die chinesische Millionenmetropole Wuhan ausgeflogen werden, wenn sie das wollen. Sicher war der Termin allerdings weiterhin nicht. Bis zum Nachmittag lag noch keine Genehmigung der chinesischen Seite vor. In einem Schreiben informierte das Auswärtige Amt die Betroffenen über den geplanten Starttermin und die Bedingungen für eine freiwillige Mitreise. "Sie müssen damit rechnen, dass Ihre Mobilität in der ersten Zeit in Deutschland deutlich eingeschränkt wird", hieß es in dem Schreiben des Auswärtigen Amts.



Folgende Punkte wurden außerdem mitgeteilt: