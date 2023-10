Nur wenige Monate nach einer mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung stehen erneut zwei Mallorca-Urlauber aus Deutschland unter Vergewaltigungsverdacht. Nach einer Festnahme sind beide nun aber wieder auf freiem Fuß. Einer muss eine Kaution hinterlegen.

Auf Mallorca stehen erneut deutsche Urlauber unter Vergewaltigungsverdacht. Bereits am Freitag seien zwei Männer auf der spanischen Mittelmeerinsel wegen der mutmaßlichen Vergewaltigung einer deutschen Touristin festgenommen worden, berichtete die Zeitung "Última Hora" am Wochenende. Die mallorquinische Polizei bestätigte den Vorfall auf Anfrage. Der Untersuchungsrichter habe die 27-jährigen Deutschen am Samstag unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Einer der Beschuldigten habe eine Kaution hinterlegen müssen, hieß es.

Das Opfer soll einen der beiden Deutschen demnach in einem Lokal an der Playa de Palma - dem sogenannten Ballermann - kennengelernt haben. Auf dem Hotelzimmer des Mannes sollen beide einvernehmlichen Sex gehabt und die Nacht gemeinsam verbracht haben. Am Morgen darauf soll die junge Frau, die mit der Mutter auf Mallorca Urlaub machte, aber vom Freund ihres Bekannten vergewaltigt worden sein.

Der Mann, mit dem das Opfer zuvor nach eigener Aussage einvernehmlichen Sex gehabt hatte, soll dabei tatenlos zugeschaut haben. Der Fall erinnert an eine mutmaßliche Gruppenvergewaltigung im Juli, bei der mehrere deutsche Urlauber auf Mallorca eine 18-Jährige aus Deutschland zum Sex gezwungen oder tatenlos zugeschaut haben sollen. Auch in diesem Fall lernte das Opfer einen Mann der Gruppe an der Playa kennen. Von den sechs anfänglich festgenommenen Deutschen befinden sich vier weiter auf Mallorca in U-Haft.