In Deutschland gibt es einen neuen Multimillionär: Im Süden von Rheinland-Pfalz tippt ein glücklicher Gewinner alle sieben Zahlen beim Eurojackpot richtig. Die Kombination bringt ihm auf einen Schlag einen steuerfreien Reingewinn von mehr als 60 Millionen Euro ein.

Ein Lottospieler aus der Pfalz hat den Eurojackpot geknackt und ist damit auf einen Schlag um 63,2 Millionen Euro reicher als vorher. Mit diesem bislang höchsten Gewinn in der Geschichte von Lotto Rheinland-Pfalz löst der frischgebackene Multimillionär den bisherigen Spitzenreiter in dem Bundesland ab, wie die Lottogesellschaft mitteilte. Der bisherige Rekordhalter hatte im Mai 2017 rund 50,3 Millionen im Eurojackpot gewonnen.

Für den aktuellen Rekordgewinn habe der Südpfälzer lediglich 16,25 Euro eingesetzt, hieß es. Der Gewinner ist der Lottogesellschaft namentlich bekannt, da er mit Kundenkarte gespielt hat. Wie viel Geld er bei früheren Versuchen ausgab, teilte die Lottogesellschaft nicht mit. "Wir gratulieren dem neuen Rekordhalter sehr herzlich", sagt der rheinland-pfälzische Lotto-Geschäftsführer Jürgen Häfner. "Wir freuen uns, dass der Tipp mit einer Kundenkarte ins Spiel gegeben wurde und der Gewinn somit sehr schnell zugestellt werden kann."

Bei dem im finnischen Helsinki ausgespielten Eurojackpot wurden am Freitagabend die Gewinnzahlen 5, 8, 21, 24, 26 sowie die beiden "Eurozahlen" 4 und 5 gezogen. Gleich im ersten Kästchen habe der Pfälzer diese Zahlen richtig angekreuzt, hieß es. Einnahmen aus Lotteriegewinnen sind in Deutschland steuerfrei. Etwaige später anfallende Zinserträge müssen allerdings regulär angegeben werden. Was genau der glückliche Gewinner mit der stolzen Summe von 63,2 Millionen Euro anfangen will, ist nicht bekannt.

Sicher ist bislang nur, dass sich der Gewinner aus der Pfalz tatsächlich glücklich preisen kann: Die Wahrscheinlichkeit, den Hauptgewinn zu erzielen, liegt beim Eurojackpot laut Lottogesellschaft bei 1 zu 95 Millionen. Um den Jackpot zu knacken, müssen Spieler insgesamt fünf Gewinnzahlen aus insgesamt 50 Zahlen sowie zwei aus zehn zusätzlichen "Eurozahlen" richtig tippen.

Bei der nächsten Ziehung am kommenden Freitag steht der Eurojackpot den Angaben zufolge wieder beim Sockelbetrag. Zu gewinnen gibt es damit lediglich zehn Millionen Euro. Beteiligen können sich Spieler aus 27 europäischen Ländern. Mindestens die Hälfte der Einnahmen aus dem länderübergreifenden Lotteriespiel müssen ausgeschüttet werden. Der Rest fließt abzüglich der Kosten an die teilnehmenden Staaten.