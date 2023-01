Zwei Jahre lang verdirbt die Corona-Pandemie vielen Menschen die Silvesterlaune. Nun gibt es erstmals wieder eine große Party am Brandenburger Tor in Berlin. Im Vergleich zu früher gibt es aber einige Änderungen.

Deutschland begrüßt das Jahr 2023. Viele Menschen feiern den Jahreswechsel bei ungewöhnlich warmem Wetter und mancherorts kräftigem Wind mit Feuerwerk. Dieses Mal durften zum Jahreswechsel auch wieder Böller und Raketen gekauft werden. In den beiden Vorjahren war der Verkauf wegen der Corona-Pandemie verboten.

Am Brandenburger Tor in Berlin gibt es erstmals wieder eine Silvesterparty mit Publikum. Allerdings ist die Feier deutlich kleiner angelegt als in früheren Jahren - wer kommen wollte, musste vorher Tickets kaufen, und statt eines eigenen Höhenfeuerwerks gibt es eine Lichtshow. Mit 2500 Menschen ist die Feier trotzdem ausgebucht. Dennoch war der Andrang am Brandenburger Tor bereits am frühen Abend groß. Zahlreiche Besucher waren ohne Ticket gekommen und suchten Einlass.

Das ZDF übertrug ab 20.15 Uhr vom Tor seine Show „Willkommen 2023“ mit Andrea Kiewel und Johannes B. Kerner. Kurz vor Mitternacht spielten die Scorpions eine neue Fassung ihrer Hymne "Wind of Change". Wegen Russlands Krieg gegen die Ukraine hatten sie den Text leicht angepasst.

In Berlin und vielen anderen Städten zündeten Menschen wieder Raketen. In Frankfurt am Main versammelten sich Hunderte Personen am Mainufer, um das neue Jahr zu begrüßen. Um 23.00 Uhr sperrte die Polizei die Fußgängerbrücke "Eiserner Steg", auf der viele Feiernde traditionell das Silvesterfeuerwerk vor der Frankfurter Skyline beobachten. "Es wäre einfach zu gefährlich, noch mehr Menschen auf die Brücke zu lassen", sagte ein Polizeisprecher.