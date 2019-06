Das erste Mal in der Geschichte leben in Deutschland mehr als 83 Millionen Menschen. Das liegt auch an der Zuwanderung - die allerdings schon wieder abflacht. Neben regionalen Unterschieden gibt es außerdem ein Ost-West-Gefälle.

Mit knapp über 83 Millionen Menschen leben in Deutschland so viele Einwohner wie nie zuvor. Im vergangenen Jahr wuchs die Bevölkerung um 227.000 Bürger oder 0,3 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Damit stieg die Einwohnerzahl den Angaben zufolge erstmals knapp über die Marke von 83 Millionen, die exakte Zahl zum Jahresende gab das Bundesamt mit 83,0192 Millionen an.

Nach vorläufigen Ergebnissen wanderten 386.000 Menschen mehr zu- als ab, gleichzeitig überstieg jedoch die Zahl der Sterbefälle die der Geburten um 167.000. Damit ist der Wanderungsüberschuss etwas niedriger und das Geburtendefizit höher als im Vorjahr. Das Wachstum fiel deshalb insgesamt geringer aus als in den Vorjahren: 2017 hatte es 271.000 betragen, im Jahr zuvor 346.000. Der Ausländeranteil stieg von 11,7 auf 12,2 Prozent. Ende 2018 lebten somit 72,9 Millionen deutsche und 10,1 Millionen ausländische Bürger in Deutschland.

Die Entwicklung verlief den Angaben zufolge regional unterschiedlich: Den größten Zuwachs verzeichnete Bayern mit 79.500 Menschen, gefolgt von Baden-Württemberg mit 46.100 und Berlin mit 31.300 Einwohnern. Prozentual betrachtet hatten Berlin (plus 0,9 Prozent) sowie Bayern und Hamburg (jeweils plus 0,6 Prozent) die Nase vorn.

Die Zahlen zeigen außerdem ein Ost-West-Gefälle, erklärte das Bundesamt. Mit Ausnahme des Saarlands wuchs die Bevölkerung in allen westlichen Bundesländern, in den neuen Bundesländern ohne Berlin gab es dagegen nur in Brandenburg ein Plus. Dort leben 7900 Menschen mehr als zuvor.