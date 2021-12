Bis zum Jahresende will der neue Kanzler Scholz 30 Millionen Booster-Impfungen verabreichen lassen. Diesem Ziel kommt Deutschland inzwischen mit großen Schritten näher. Allein in der vergangenen Woche holten sich 5,5 Millionen Menschen eine Auffrischungsimpfung ab.

Deutschland hat in der vergangenen Woche so viele Coronavirus-Impfungen verabreicht wie noch nie seit dem Start der Impfkampagne. Aus dem digitalen Impfquoten-Monitoring des Robert-Koch-Instituts (RKI) geht hervor, dass in den sieben Tagen zwischen dem 6. und dem 12. Dezember 6,4 Millionen Dosen verimpft wurden. Das sind gut 300.000 Dosen mehr als in der bisher besten Woche: Vom 7. bis zum 13. Juni hatten sich knapp 6,1 Millionen Menschen impfen lassen.

Zwischen dem aktuellen und dem damaligen Impfrekord gibt es allerdings zwei wesentliche Unterschiede: Im Juni wurden auf dem Höhepunkt der Impfkampagne ausschließlich Erst- und Zweitimpfungen durchgeführt, für den neuen Bestwert sind dagegen vor allem Booster verantwortlich. Vergangene Woche nahmen 5,5 Millionen Menschen einen Termin für eine Auffrischungsimpfung wahr.

Außerdem werden die allermeisten Impfungen inzwischen von Hausärzten durchgeführt. Wie das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) mitteilt, haben niedergelassene Ärzte vergangene Woche mehr als 4,5 Millionen Menschen gegen das Coronavirus geimpft und damit gut 454.000 mehr als in der Vorwoche. In vier von fünf Fällen wurden Booster verabreicht. Zusätzlich haben sich in Arztpraxen gut 278.000 Menschen ihre Erst- und mehr als 288.000 Menschen ihre Zweitimpfung abgeholt. Laufe die Impfkampagne weiter auf diesem Niveau, könnte die Booster-Impfkampagne laut ZI in rund acht Wochen abgeschlossen sein.

Der neue Bundeskanzler Olaf Scholz hatte als Marschroute ausgegeben, im Rahmen der Auffrischungs-Kampagne bis zum Jahresende 30 Millionen Booster-Dosen zu verabreichen. Derzeit haben 19,8 Millionen Menschen ihre dritte Impfung erhalten. Mindestens 57,9 Millionen Menschen (69,6 Prozent) sind nach einer Sommerflaute inzwischen vollständig geimpft. Das RKI geht davon aus, dass die Impfquote unter Erwachsenen vermutlich höher liegt, als aus den Daten hervorgeht: Eine hundertprozentige Erfassung der Impfungen könne durch das Meldesystem nicht erreicht werden.

Demnach sind auch knapp ein Jahr nach dem Start der Impfkampagne noch immer 22,8 Millionen Menschen in Deutschland ungeimpft. Das entspricht gut einem Viertel (27,4 Prozent) der Bevölkerung. Für vier Millionen Kleinkinder im Alter von 0 bis 4 Jahren (4,8 Prozent) ist bisher noch kein Impfstoff zugelassen.

Die Kampagne für die Fünf- bis Elfjährigen hat diese Woche begonnen. Es wird ein niedriger dosiertes und anders abgefülltes Präparat im Vergleich zum herkömmlichen Biontech/Pfizer-Impfstoff verwendet.