Mit dem bisher heißesten Tag des Jahres geht Deutschland gut vorgeglüht in die kommende Woche. Abkühlung bringen bis Mittwoch dann teils unwetterartige Gewitter. Zum Verschnaufen ist wenig Zeit: Schon am kommenden Wochenende gehen die Temperaturen wieder rauf.

Ein kräftiges Hoch sorgte bis zuletzt für ein sonniges, sehr heißes und noch überwiegend ruhiges Wochenende. Am Sonntag bringt ein Tief zunehmend schwüle Luft und dem Westen und Nordwesten teils kräftige Gewitter mit Unwettergefahr.

Im Laufe der nächsten Woche wird die heiße Luft deutschlandweit ausgeräumt, begleitet von weiteren teils unwetterartigen Gewittern. Ab Mittwoch geht die Woche erstmal durchwachsen und mäßig warm bis warm weiter. Zum nächsten Wochenende nimmt die große Hitze vielleicht nochmal einen neuen Anlauf. Hier die Details:

Heute - extreme Hitze im ganzen Land:

Es ist sonnig und sehr heiß. Die Temperaturen erreichen verbreitet zwischen 30 und 37 Grad, örtlich bekommen wir vielleicht sogar um 38 Grad und den heißesten Tag des Jahres (am ehesten im Südwesten). In der Westhälfte wird es zudem drückend schwül, was die Hitzebelastung noch weiter verstärkt. Nur direkt an der Küste ist es angenehmer mit Werten um 25 Grad. Ab dem Nachmittag nahen von Westen teils unwetterartige Schauer und Gewitter heran.

Nacht zu Montag - Gewitter und tropische Nacht:

Vor allem in einem Streifen vom Südwesten bis zur Ostsee bilden sich weitere Schauer und Gewitter. Die können teilweise auch noch kräftiger ausfallen, im Vergleich zu heute lässt die Unwettergefahr im Laufe der Nacht aber nach. Im Osten und Südosten sowie später im Westen verläuft die Nacht überwiegend trocken. Es wird zudem verbreitet sehr warm - vor allem in den Ballungszentren oft tropisch warm, also nicht kälter als 20 Grad - mit Tiefstwerten zwischen 15 und 21 Grad.

Montag - ruhig, sonnig und trocken:

Vor allem im Nordosten sowie rund um die Mittelgebirge, Schwarzwald und Alpen weitere Schauer und Gewitter, die vereinzelt auch noch kräftiger ausfallen können. Sonst meist ruhiges, oft sonniges und trockenes Sommerwetter. Im Süden wird es ein paar Grad kühler, aber immer noch hochsommerlich heiß mit 30 bis 34 Grad. Sonst ist es angenehmer mit 23 bis 30 Grad, an der Küste um 21 Grad.

Dienstag - das Unwetterpotenzial nimmt zu:

In den Nordwesten ziehen dichtere Wolken mit Regen. Später bilden sich auch im Südwesten und Westen neue Schauer und Gewitter, teilweise mit Unwetterpotenzial. Sonst verläuft der Tag oft sonnig und weitgehend trocken. Die große Hitze kommt nochmal zurück. Verbreitet klettern die Temperaturen auf 30 bis 36 Grad, im Süden sind vielleicht sogar nochmal mehr drin.

Mittwoch - klärende Gewitter und Wind:

Ab der Nacht zu Mittwoch und am Mittwoch wird die heiße Luft von Nordwesten mit teils kräftigen und unwetterartigen Gewittern ausgeräumt. Höchstwerte am Mittwoch nur noch zwischen 20 und 29 Grad. Abgesehen von den Gewittern tagsüber wechselhaft und windig, mit Schauern, aber auch sonnigen Abschnitten. Am ehesten trocken im Westen.

Donnerstag und Freitag - bewölkt und immer wieder Schauer:

Wahrscheinlich bleibt es im Norden bewölkt und windig, mit weiteren Schauern. Auch ganz im Süden können sich ein paar Schauer und Gewitter bilden. Dazwischen erwartet uns freundlicheres und weitgehend trockenes Wetter bei Höchstwerten zwischen 20 Grad an der Küste und 30 Grad im Süden.

Wochenende - es bleibt sommerlich:

Am Wochenende könnte nochmal die große Hitze mit Temperaturen bis 36 Grad (im Süden) zurückkommen. Vor allem am Sonntag würde von Westen dann auch wieder das Gewitter- und Unwetterrisiko steigen. Die Unsicherheiten sind hier aber noch groß.