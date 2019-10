Schreib' doch mal wieder: Als es noch das Kaiserreich Österreich-Ungarn gab, gedieh dort eine revolutionäre Idee. Riekes Rückspiegel erinnert an die erste Postkarte - und an einen Ex-US-Präsidenten, der auch ein beachtliches Alter erreicht hat.

Wussten Sie, dass … die Idee eines österreichischen Professors für Nationalökonomie heute vor 150 Jahren das Kommunikationswesen revolutioniert und Briefträgern mehr Arbeit beschert hat? Am 1. Oktober 1869 verwirklichte die österreichisch-ungarische Post den Vorschlag von Emanuel Herrmann und gab in Wien die erste Postkarte heraus.

Zwar hatte es zuvor ähnliche Vorläufer in Paris, den USA und Preußen gegeben, doch diese waren nicht postamtlich zugelassen. Mit der sogenannten Correspondenz-Karte sollte eine kürzere und schnellere Kommunikation möglich sein als beim Brief. Das galt bald auch außerhalb der Donaumonarchie, so konnten ein Jahr später auch Schreibfreunde in Preußen, Bayern, Baden und Württemberg das neue Kommunikationsmittel nutzen. Die Postkarte als Ansichtskarte gibt es allerdings erst seit 1905.

War das Medium ab damals jahrzehntelang ein Renner, nimmt die Zahl der Sendungen hierzulande mittlerweile ab: Laut der Deutschen Post wurden rund 173 Millionen Postkarten verschickt, im vergangenen Jahr waren es "nur" noch 155 Millionen. Verschicken Sie doch heute mal eine Postkarte statt einer unnötigen Whatsapp - die Reaktion ist sicher spannend!

Vor 37 Jahren wählt der Deutsche Bundestag in seinem bislang einzigen erfolgreichen konstruktiven Misstrauensvotum Helmut Kohl zum sechsten Bundeskanzler.

Vor 61 Jahren nimmt die US-Bundesbehörde für Raumfahrt und Flugwissenschaft Nasa ihre Arbeit auf.

Vor 70 Jahren ruft Mao Zedong die kommunistische Volksrepublik China aus.

Hat ein bewegtes und vor allem langes Leben hinter sich: Ex-US-Präsident Jimmy Carter. (Foto: imago images / ZUMA Press)

Wir gratulieren … James Earl "Jimmy" Carter Jr., einstiger Boss im Weißen Haus, zum 95. Geburtstag. Von der Erdnussfarm in Georgia bis zur US-Präsidentschaft - der Lebenslauf des Demokraten ist beachtlich, auch wenn viele seine Amtszeit in Washington als glücklos betrachten. Doch da gibt es ja noch seine diplomatischen Verdienste danach, die ihm 2002 schließlich den Friedensnobelpreis einbrachten. Ob ihm sein Donald Trump heute eine Geburtstags-Postkarte schickt?