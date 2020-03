Darf man der Ausbreitung des Coronavirus mit Humor und Schokolade begegnen? Ein Hersteller von Schokohasen muss in diesen Tagen lernen, dass es dazu unterschiedliche Meinungen gibt.

Ein als süßer Spaß gedachter "Corona-Osterhase" eines Schokoartikelherstellers in Rheinland-Pfalz hat für heftige Reaktionen im Internet gesorgt. Während die einen die mit Mundschutz und Toilettenpapier ausgestattete Figur als gelungenen Scherz in der Krise feierten, kritisierten andere die Idee als geschmacklos. Das Unternehmen Wawi aus Pirmasens zeigte sich erschrocken über die Polarisierung. "Das war als humorvolle Aktion gedacht - um den Menschen in dieser Zeit, ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern", sagte ein Firmensprecher am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. "Zu keiner Zeit war gedacht, das Ausmaß der Corona-Krise zu verharmlosen."

Wawi-Chef Richard Müller ergänzte: "Bei jenen, die sich durch diese Aktion verletzt fühlen, entschuldige ich mich, hoffe allerdings, dass wir auch in diesen schweren Zeiten unseren Humor nicht verlieren." Am Dienstag hatte der Südwestrundfunk (SWR) berichtet, dass Wawi bis dahin 550 "Corona-Osterhasen" verkauft hatte, die Einnahmen will das Unternehmen spenden. "Wir haben dann, als diese ganze Dynamik in die Situation reinkam, entschieden, dass wir den gesamten Umsatz spenden werden. Damit wird das Ganze keinen kommerziellen Erfolg haben und ich hoffe, dass sich das Thema damit beruhigt", sagte Müller dem SWR.

Die Firma produziert rund zehn Millionen handelsübliche Osterhasen jährlich. Kritiker des "Corona-Osterhasen" hatten unter anderem geschrieben: "Betroffene verdienen Respekt und Anstand" und "Corona steht weltweit für unglaubliches Leid. Und hier wird ein Osterhase danach benannt." Freunde des Schoko-Langohrs sprachen hingegen von einer guten Idee. "Gerade in schweren Zeiten ist es schön, wenn auch Unternehmen zeigen, dass sie Humor haben", schrieb ein User. Ein anderer meinte: "Ich finde die Hasen sensationell. Noch besser wären Hamster."