Explosion in Liverpool

Explosion in Liverpool Drei Männer wegen Terrorverdachts festgenommen

Vor einer Frauenklinik in Liverpool ist ein Auto explodiert, ein Mensch kommt dabei ums Leben. Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein Taxi gehandelt haben. Jetzt nimmt die Polizei drei junge Männer fest und spricht von Verdacht auf Terrorismus. Die weiteren Hintergründe sind unklar.

Nach der Explosion eines Autos mit einem Toten in Liverpool hat die Polizei drei Männer wegen Terrorismusverdachts festgenommen. Ein Mann war bei dem Vorfall am Sonntagvormittag vor einer Frauenklinik in der nordwestenglischen Stadt getötet worden. Ein weiterer wurde verletzt.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein Taxi gehandelt haben. Der Verletzte ist nach Angaben der Polizei der Fahrer. In Lebensgefahr schwebt er den Angaben zufolge nicht. Bei dem Todesopfer handelt es sich laut Polizei um einen männlichen Insassen des Autos, der zunächst nicht identifiziert werden konnte.

Die Verdächtigen im Alter zwischen 21 und 29 Jahren seien alle im Liverpooler Stadtviertel Kensington festgenommen worden. Zu den Hintergründen der Tat war zunächst nichts Näheres bekannt.

Innenministerin Priti Patel schrieb im Internetdienst Twitter, sie lasse sich regelmäßig über die Entwicklungen in dem Fall auf dem Laufenden halten. Es handele sich um einen "schrecklichen Vorfall". "Unsere Polizei und unsere Rettungsdienste arbeiten hart um herauszufinden, was passiert ist", ergänzte Patel.

Rund um den Explosionsort wurden Polizeikontrollen errichtet und Straßen gesperrt. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, "ruhig, aber wachsam" zu bleiben.