Corona-Fälle in Koblenz

Corona-Fälle in Koblenz Drei Studentenwohnheime unter Quarantäne

Einsatzkräfte in Schutzkleidung stehen vor einem der drei Studentenwohnheime.

In Koblenz spüren drei Studenten Symptome, die auf Coronavirus zurückzuführen sein könnten. Im Krankenhaus werden sie positiv getestet. Nun müssen die Bewohner gleich dreier Studentenwohnheime in der Stadt in Quarantäne.

Wegen eines Corona-Ausbruchs sind drei Koblenzer Studentenwohnheime unter Quarantäne gestellt worden. Drei Bewohner hätten Symptome gespürt und sich ins Krankenhaus begeben, ein Schnelltest sei positiv ausgefallen, teilte die Kreisverwaltung Mayen-Koblenz mit. Auch Kontaktpersonen zeigten nach den Angaben Symptome und wurden getestet. Die Ergebnisse lagen noch nicht vor.

Zwei nachweislich Infizierte leben in einem Wohnheim, der dritte in einem anderen. Das dritte Wohnheim sei wegen Kontakten von Bewohnern zu den anderen beiden Gebäuden ebenfalls unter Quarantäne gestellt worden.

Die drei Wohnheime bieten insgesamt Platz für rund 350 Bewohner. "Es sind nicht alle da", sagte ein Sprecher der Kreisverwaltung. Alle Bewohner würden auf das hochansteckende Coronavirus getestet. Zahlreiche Polizisten kontrollierten am Nachmittag alle Ausgänge der drei Studentenwohnheime. Rot-weißes Flatterband versperrte die Zugänge. Mitarbeiter vom Deutschen Roten Kreuz und von der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft kamen in weißer Schutzkleidung und mit Masken, um Abstriche von den Bewohnern zu nehmen.