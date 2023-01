Dreijährige soll in Waschmaschine erstickt sein

Unglück in Paris

Die Dreijährige war offenbar in einer Waschmaschine erstickt.

Eine Familie isst zu Abend, die kleinste Tochter fehlt jedoch. Eine Suchaktion wird gestartet. Das Kind wird schließlich leblos in der Waschmaschine entdeckt. Am Ende kommt jede Rettung zu spät.

Ein dreijähriges Mädchen ist in Paris leblos in der Waschmaschine seiner Eltern gefunden worden. Die Pariser Staatsanwaltschaft teilte mit, dass nach dem Fund am Donnerstagabend Ermittlungen zum Tod des Kleinkindes liefen.

Die Zeitung "Le Parisien" berichtete, dass der Vater und eins der vier älteren Geschwister das Mädchen am späten Abend in der Waschmaschine fanden. Die Tür sei dem Vater zufolge geschlossen gewesen, die Maschine sei aber nicht gelaufen. Rettungskräfte nahmen das Kind demnach in kritischem Zustand entgegen und stellten etwa eine Stunde später seinen Tod fest. Nach ersten Erkenntnissen könnte das Mädchen erstickt sein.

Die Eltern der Dreijährigen hatten dem Bericht zufolge mit einem ihrer fünf Kinder zu Abend gegessen. Nach dem Essen seien sie besorgt gewesen, weil das Mädchen, die Kleinste, nicht da war. Die anderen Kinder seien zwischen 7 und 18 Jahre alt. Die Familie startete daraufhin in ihrer Wohnung im 20. Pariser Arrondissement und in der Umgebung mithilfe der Nachbarn eine Suchaktion.