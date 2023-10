EU-Abgeordnete landen in Disneyland statt Straßburg

Kunden der Deutschen Bahn hätten sich darüber vielleicht nicht gewundert. Aber auch bei der französischen Bahn gibt es mitunter Probleme. So landet ein Zug mit etlichen EU-Abgeordneten in Disneyland, statt wie geplant im Parlamentssitz Straßburg.

Achterbahn und Popcorn statt langwieriger Debatten: Wegen einer fehlerhaften Weichenstellung hat ein Sonderzug Hunderte Abgeordnete und Mitarbeiter des EU-Parlaments zum Freizeitpark Disneyland bei Paris statt zur Parlamentssitzung nach Straßburg gebracht.

"Wo Träume wahr werden - der neue Slogan des Europaparlaments?", zitierte der im Zug sitzende französische EU-Parlamentarier Emmanuel Foulon im Onlinedienst X augenzwinkernd den Disney-Werbespruch. Der Weltkonzern, der mit Mickey Maus und Donald Duck berühmt wurde, feiert heute seinen 100. Geburtstag. Das Unternehmen wurde am 16. Oktober 1923 von Walt und Roy Disney gegründet.

Der aus Brüssel kommende Zug sei versehentlich nach Marne-La-Vallée, dem Standort von Disneyland, geleitet worden, erklärte das französische Bahnunternehmen SNCF lapidar. Dort habe er kehrt gemacht und sei schließlich mit 45 Minuten Verspätung in Straßburg eingetroffen.

Zahlreiche Insassen des Zuges kommentierten den Zwischenfall im Internet. "Wir sind KEIN Mickymaus-Parlament", schrieb der deutsche Grünen-Abgeordnete Daniel Freund auf X, während der Sprecher eines dänischen Abgeordneten über den Titel des nächsten Disney-Films spekulierte: "Die Parlamentssitzung und der Zug, der in den Urlaub fahren wollte".

Die EU-Abgeordneten tagen die meiste Zeit in Brüssel, wo die Arbeit der Ausschüsse und Fraktionen stattfindet. Hier sitzen auch die Europäische Kommission und der Europäische Rat, die neben dem Parlament wichtigsten Institutionen der Europäischen Union. Für zwölf Plenarsitzungen im Jahr treten sie jedoch die Reise nach Straßburg an - so schreiben es die EU-Verträge vor. Straßburg ist auch der offizielle Sitz des Parlaments, für das 1999 ein neuer Plenatsaal fertiggestellt wurde. Der aufwändige und teure "Reisezirkus" zwischen den Parlamentssitzen ist umstritten.