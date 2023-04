Wer Hilfe braucht, erweist sich nicht selten als undankbar, wenn die Helfer endlich kommen. Das gilt jedenfalls für ein Eichhörnchen, das in einem Dortmunder Gullydeckel feststeckt. Es zeigt sich bei seiner Rettung "nicht kooperativ", teilt die Feuerwehr mit.

Ein Eichhörnchen ist am Ostermontag in einem Gullydeckel in Dortmund stecken geblieben - und von der Feuerwehr gerettet worden. Eine Spaziergängerin hatte das in Not geratene Nagetier bemerkt. Beim Osterspaziergang habe die Frau gesehen, wie es aus dem Gullydeckel herausschaute, teilte die Feuerwehr mit. "Es steckte fest und kam weder vor noch zurück."

Die Passantin versuchte demnach, das Tier aus dem Deckel herauszubekommen - aber alle Versuche scheiterten. Das Eichhörnchen sei sehr aufgeregt gewesen und habe in Panik versucht, die Retterin zu beißen, so die Feuerwehr. Die Frau deckte das Tier schließlich mit einem Schal ab - damit es sich beruhigen konnte - und rief die Feuerwehr an, die vor vier Jahren schon einmal ein Eichhörnchen aus gleicher Situation befreite.

"Verschwand unverletzt auf den nächsten Baum"

Die Einsatzkräfte hoben den Gullydeckel an und versuchten, den verängstigten Nager vorsichtig aus dem Loch zu befreien. Aber auch das sei nicht leicht gewesen. Das Tier habe sich "nicht kooperativ gezeigt". Schließlich gelang die Rettung laut Feuerwehr doch. "Das unverletzte Eichhörnchen verschwand direkt auf den nächsten Baum." Natürlich fragten sich die Einsatzkräfte, ob sie da nicht einen alten Bekannten gerettet hätten. "Ob es sich um dasselbe Eichhörnchen handelt, das vor vier Jahren schon einmal aus der gleichen Situation befreit werden musste, konnte nicht geklärt werden", hieß es.

In dem Fall im Juni 2019 gestaltete sich die Befreiung allerdings noch dramatischer. Damals war ein Eichhörnchen wohl durchs Kanalnetz gekommen und hatte versucht, sich durch den Deckel zu quetschen. Den Feuerwehrleuten gelang es nicht, den Kopf des eingeklemmten Nagers aus dem Loch zu ziehen. Die Einsatzkräfte brachten also das Tier samt Gullydeckel in eine Tierarztpraxis. Dort konnte das Eichhörnchen dann nach einer Narkose befreit werden. Es erlitt nur leichte Halsverletzungen.