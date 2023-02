Eichhörnchen legt Bahnverkehr in Hannover lahm

Wegen eines Eichhörnchens reißt in Hannover ein Zehntausend-Volt-Kabel ab und wird von einem Zug mitgerissen. Fahrgäste müssen aus einer S-Bahn geholt werden und stundenlang warten. Die Strecke wird gesperrt.

Ein auf eine Bahnoberleitung geklettertes Eichhörnchen hat in Hannover einen Kurzschluss ausgelöst und für größere Störungen im Bahnverkehr gesorgt. Wie die Bundespolizei in der niedersächsischen Hauptstadt mitteilte, riss die Oberleitung dabei ab und fiel auf eine durchfahrende S-Bahn. Ein zeitgleich in entgegengesetzter Richtung passierender Güterzug riss die Leitung weiter mit sich.

Dadurch wurde das Zehntausend-Volt-Kabel nach Angaben der Bundespolizei auf etwa 500 Metern zu Boden gezogen, der Strom musste abgestellt und die Strecke gesperrt werden. Bahnmitarbeiter mussten zudem erst den restlichen Strom aus der Leitung ableiten, bevor die 15 Fahrgäste aus der S-Bahn geholt werden konnten. Bahnmitarbeiter und Polizei sicherten den Bereich derweil ab.

Die Reisenden konnten erst nach etwa drei Stunden in einen zur Unfallstelle beorderten Ersatzzug umsteigen. Wie lange die Reparaturarbeiten an der Oberleitung dauern sollten, ist laut Bundespolizei unklar. Das Eichhörnchen kam durch den massiven Stromschlag ums Leben.