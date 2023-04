Elefant tötet sechs Menschen in Indien

150 Mitarbeiter fangen Tier ein Elefant tötet sechs Menschen in Indien

Er wird von den Bewohnern des indischen Bundesstaates Kerale "Reis-Elefant" genannt, weil er auf der Suche nach Nahrung Läden plündert. Allerdings tötet das Tier dabei auch sechs Menschen. Erst durch den Einsatz von 150 Helfern gelingt es der Forstbehörde, den Elefanten zu fangen.

In einer Großaktion ist in Indien ein Elefant eingefangen worden, der auf der Suche nach Nahrung mindestens sechs Menschen getötet hatte. 150 Mitarbeiter der Forstbehörde seien an der Aktion im Bundesstaat Kerale im Süden des Landes beteiligt gewesen, berichtete die Zeitung "Indian Express". Zudem habe es die Hilfe von vier auf das Einfangen ihrer Artgenossen trainierten Elefanten gebraucht, um das mit Pfeilen betäubte Tier auf einen Lastwagen zu schieben und zu stoßen.

Das rund 30 Jahre alte Tier war von Einwohnern auf den Namen "Reis-Elefant" getauft worden. Er war bekannt dafür, Läden auf der Suche nach Reis und anderem Getreide zu plündern. Schon mehrfach war versucht worden, ihn einzufangen. 2017 war er mit Betäubungsmitteln angeschossen worden, konnte aber entkommen.

"Reis-Elefant" wird mit Tracker versehen

Im vergangenen Monat wollten die Behörden dann zum Schein eine Verteilungsstelle für Reis errichteten, um das Tier anzulocken. Dem Bericht des "Indian Express" zufolge wurde dieser Plan aber von einem Gericht gestoppt. Nun wurde "Reis-Elefant" eingefangen, er sollte in ein Tierreservat gebracht und mit einem Tracker versehen werden.

Naturschützer geben der Ausbreitung von Siedlungen in Wäldern und Wildtierkorridoren die Schuld an der Zunahme von Zusammenstößen zwischen Elefanten und Menschen. Regierungsangaben zufolge leben mehr als 60 Prozent der Asiatischen Elefanten in Indien, im Jahr 2017 wurden knapp 30.000 Tiere gezählt.

Im vergangenen Jahr hatten Behörden einen Tiger mit dem Namen "Menschenfresser von Tschamparan" erschossen, der im Osten des Landes mindestens neun Menschen getötet hatte.