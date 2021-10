Am Samstagnachmittag kehrt die 11-jährige Shalomah Hennigfeld nicht von ihrer Joggingrunde zurück. Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Mädchen. Ihr Pflegevater vermutet, dass ihre Eltern für ihr Verschwinden verantwortlich sein könnten.

Im bayerischen Holzheim-Dillingen wird die 11-jährige Shalomah Hennigfeld seit Samstag vermisst. Die Polizei im Landkreis Dillingen fahndet inzwischen öffentlich nach dem Mädchen. Laut dem Fahndungsaufruf brach sie gegen 15 Uhr an ihrem Wohnhaus zum Joggen auf und kam danach nicht mehr zurück.

Die Polizei leitete demnach intensive Suchmaßnahmen ein, etwa entlang der Joggingstrecke. Mehrere Polizeistreifen, ein Suchhund sowie ein Hubschrauber sind an der Suche beteiligt. Zudem werden die Ermittler mit rund 100 Kräften der Feuerwehr und einer Rettungshundestaffel unterstützt.

Das Mädchen ist laut Polizei 1,40 Meter groß, hat schulterlange, braune Haare und eine schlanke Statur. Zuletzt trug sie eine schwarze Laufhose der Marke Adidas, pinke Nike-Schuhe, ein weinrotes Sportoberteil und einen schwarzen Haarreif.

Das Mädchen wohnt laut "Bild-Zeitung" seit etwa acht Jahren nicht mehr bei ihren leiblichen Eltern, sondern bei Pflegeeltern in Holzheim-Eppisburg. Die Polizei schreibt, sie könne nicht ausschließen, dass die leiblichen Eltern im Zusammenhang mit dem Verschwinden stehen, und nahm erste Ermittlungen auf. "Nach einer Ausreißer-Geschichte sieht das nicht aus", sagte Polizeioberkommissar Markus Trieb.

Unbekanntes Auto parkte wohl vor Schule

Das Paar soll der Sekte "Zwölf Stämme" angehören. Die Mitglieder lehnen Unterricht an staatlichen Schulen ab. Ein Video, in dem mehrere Eltern der "Zwölf Stämme" ihre Kinder mit Rohrstöcken schlugen, sorgte 2013 für einen Skandal. Damals schritt das Jugendamt ein und übergab die Kinder an Pflegefamilien.

Auch Shalomahs Pflegevater Günter S. vermutet, dass ihr leiblichen Eltern sie entführt haben könnten. "So wie es aussieht, ist Shaloma mit höchster Wahrscheinlichkeit von ihren Eltern abgeholt worden. Sie war Samstagnachmittag hier joggen und ist nicht zurückgekommen", sagte S. der "Bild". "Die tschechische Polizei war schon bei den leiblichen Eltern, da ist aber niemand und ich glaube auch nicht, dass sie dorthin zurückgefahren sind." In Tschechien lebe das Paar nun - gemeinsam mit seinem jüngsten Kind und weiteren Mitgliedern der Sekte.

Zeugen haben beobachtet, dass vor Shalomas Schule vor einigen Tagen ein unbekanntes Auto geparkt habe, so S. weiter. Das Mädchen könne freiwillig eingestiegen sein, da es noch eine starke Bindung zu seinen Eltern habe. Insgesamt habe die Familie vier Pflegekinder. Shalomah sei von ihr aufgenommen worden, als sie zweieinhalb Jahre alt gewesen sei. Noch fehlt von dem Mädchen jede Spur. Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeiinspektion Dillingen unter der Telefonnummer 09071/56-0 entgegen.