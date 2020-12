Ein Vorteil gegenüber der Konkurrenz: Der Sinopharm-Impfstoff stellt offenbar keine außergewöhnlichen Anforderungen an die Lagerung..

Im Rennen um einen Corona-Impfstoff schickt der chinesische Pharmariese Sinopharm einen eigenen Kandidaten ins Feld. Nun bescheinigen die Vereinigten Arabischen Emirate dem Vakzin eine Effektivität von 86 Prozent. Kurz darauf liegt dort auch schon die Zulassung vor.

Die Vereinigten Arabischen Emirate haben den Impfstoff des chinesischen Pharma-Giganten Sinopharm offiziell zugelassen. Die Zulassung sei "ein bedeutender Vertrauensbeweis der Gesundheitsbehörden der Emirate in die Sicherheit und Wirksamkeit dieses Impfstoffs", berichtete die staatliche Nachrichtenagentur WAM.

Demnach haben Zwischenanalysen aus der letzten Studienphase gezeigt, dass der Impfstoff eine Effektivität von 86 Prozent gegen das Coronavirus aufweise. Demnach haben 99 Prozent der Probanden Antikörper gegen das Coronavirus entwickelt.

Das Vakzin beugt laut Beamten des Gesundheitswesens im Golfstaat zudem vollständig mittleren und schweren Krankheitsverläufen vor. Die Analysen haben demnach keine "ernsthaften Sicherheitsbedenken" ausgelöst. Im Unterschied zu den Covid-19-Impfstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna stellt der Impfstoff von Sinopharm keine außergewöhnlichen Anforderungen an die Lagerung.

Sinopharm lässt seinen Kandidaten seit Juli in den Vereinigten Arabischen Emiraten testen. Bereits im September war der Impfstoff für die Notfallverwendung für Mitarbeiter des Gesundheitswesens zugelassen worden. Das Gesundheitsministerium des Landes gab bislang nicht an, wann der Sinopharm-Impfstoff im Land zum Einsatz kommen könnte. In China ist die Zulassung eingereicht, aber noch nicht genehmigt.