Der Frühling in diesem Jahr bietet fast alles, nur kaum Sonnenschein. Abgesehen von einigen wenigen frühsommerlichen Tagen ist es meist grau - und kälter als in den vergangenen Jahren. "Seit dem kalten Frühling 2013 war jede Jahreszeit wärmer als der Durchschnitt. Die 25. Jahreszeit könnte die erste werden, die nach 24 zu warmen Jahreszeiten zumindest leicht zu kühl ausfallen könnte", erklärt Christian Häckl in der ersten Folge des neuen Podcasts "Wetter und Klima mit Kachelmann und Häckl".

"1996 und 2013 waren in den letzten 30 Jahren die einzigen Jahre, in denen der Frühling kühler war als der Durchschnitt", ordnet Jörg Kachelmann ein. Dass sich viele Menschen derzeit über das Wetter beklagen, versteht der Meteorologe aber nicht. "Nach zwei tierisch trockenen Jahren haben wir jetzt mal ein Jahr, wo es im Frühling endlich schifft und gewittert."

Apropos Gewitter - die seien trotz der verhältnismäßig kühlen Temperaturen keine Überraschung, betont Kachelmann. "Es muss nicht heiß sein, damit sich Gewitter bilden. Entscheidend ist die Temperaturdifferenz zwischen 1500 und etwa 5500 Metern Höhe. Wenn diese 25 bis 30 Grad beträgt, kann es Gewitter geben."

Ungemütlich wird es teilweise auch über Pfingsten. Das lange Wochenende beginnt stürmisch, am Samstag sei "wahrscheinlich der Tiefpunkt erreicht", so Häckl. "Ab Sonntag stehen die Chancen relativ gut, dass die Sonne zumindest mal länger rauskommt. Temperaturmäßig ist es immer noch ein Elend, erst am Montag erreichen wir wahrscheinlich die 20 Grad im Süden und Osten."

Mehr Wetter geht nicht: Mit umfassendem meteorologischen Wissen widmen sich Jörg Kachelmann und Christian Häckl einmal pro Woche dem Lieblings Smalltalk-Thema der Deutschen. Wie machen Profis eigentlich Wettervorhersagen? Auf welche Computermodelle schauen sie? Oder gucken sie etwa heimlich in irgendeine Wetter-App? Was ist der Sinn mehrwöchiger Prognosen? Im Fokus ihrer Analysen steht auch das Klima: Wie schnell ändert es sich und wie gefährlich ist das für uns? Was passiert, wenn der Klimawandel zur Klimakrise wird? Antworten gibt es bei "Wetter und Klima mit Kachelmann und Häckl".