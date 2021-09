Im Fall einer 25-Jährigen, die am Sonntag tot in einer Grünanlage in Hamm gefunden wurde, geht die Staatsanwaltschaft von einem Tötungsdelikt aus. Das Ergebnis der Obduktion deute auf ein "gewaltsames Todesgeschehen" hin, sagte ein Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft.

Weitere Angaben zur Todesursache und möglichen Verdächtigen machte er zunächst nicht. "Die Ermittlungen der Mordkommission laufen", hieß es. Ein Passant hatte die teilweise unbekleidete Frauenleiche am Sonntagmorgen in der Grünanlage in der Nähe des Oberlandesgerichts entdeckt. Die "Bild"-Zeitung berichtete von einem 27-jährigen Tatverdächtigen, der bereits am Sonntag festgenommen worden sein soll.

"Die Frau hat in der Nacht vor ihrem Tod verschiedene Lokalitäten in der Innenstadt von Hamm aufgesucht", sagte der Staatsanwalt der "Bild"-Zeitung. Nach Informationen der Zeitung soll das Opfer Deutsche sein und in der Nacht zeitweise in Begleitung einer Freundin gewesen sein. Die Polizei habe zudem rund 100 Meter entfernt ein Fahrrad auf dem Gehweg gefunden, das dem potenziellen Opfer gehört haben soll.