Erneut fallen Schüsse in Rot am See

Am Tag nach Sechsfachmord Erneut fallen Schüsse in Rot am See

Während der Ort nach einem Sechsfachmord noch unter Schock steht, kommt es in Rot am See zu einem erneuten Zwischenfall. Anwohner melden Schüsse. Ein Verdächtiger verbarrikadiert sich in einer Wohnung. Spezialkräfte der Polizei können den Mann festnehmen.

Einen Tag nach dem blutigen Familiendrama in Rot am See mit sechs Toten und zwei Verletzten ist die Polizei erneut mit starken Kräften ausgerückt. Laut Polizei ging am Vormittag um 10.45 Uhr eine Meldung zu Schüssen in dem Ort ein. Nach dem Eintreffen bei einer Wohnung stellte die Polizei nach eigenen Angaben fest, dass sich ein Verdächtiger verbarrikadiert hatte. Schließlich habe ein Spezialeinsatzkommando den Mann unverletzt festnehmen können.

Einen Zusammenhang zu dem Verbrechen am Vortag gibt es laut der Polizei nicht. Es sei noch nicht einmal klar, ob die Schüsse aus einer Waffe gekommen seien. Möglich sei, dass ein Trittbrettfahrer nach der Bluttat vom Vortag die Aufmerksamkeit auf sich habe ziehen wollen, sagte der Beamte.

Am Freitagmittag soll ein 26-Jähriger in Rot am See seinen Vater, seine Mutter und vier weitere Verwandte erschossen zu haben. Zwei Personen wurden durch Schüsse verletzt. Nach Erkenntnissen der Ermittler habe der Sportschütze seine Opfer mit einer Pistole getötet. Anschließend meldete er sich selbst bei der Polizei. Beamte nahmen den Verdächtigen kurze Zeit später in Tatortnähe fest. Der mutmaßliche Schütze hatte laut Polizei bei seinem Anruf auf der Wache keinen Grund für seine Tat genannt. Der Deutsche habe eine Waffenbesitzkarte gehabt und selbst in dem Haus gelebt, in dem er die Tat verübt habe. Auch einige der Opfer hätten in dem Gebäude gewohnt. Der 26-Jährige soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl von der CDU riet angesichts erster Forderungen nach einem schärferen Waffenrecht zu Besonnenheit. "Das Waffenrecht ist vom Bundesgesetzgeber erst vor kurzem geändert, es ist verschärft worden", sagte er am Freitagabend am Rande der CDU-Klausur in Schöntal. "Man muss sich jetzt ganz genau, sorgfältig und sorgsam anschauen, ob und wie man hier möglicherweise noch nacharbeiten muss."