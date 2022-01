Die 16-jährige Sladjana Milicevic setzt sich am Tag der orthodoxen Wasserweihe im Kreuztauchen in der bosnischen Stadt Mostar gegen Dutzende junge Männer durch. "Mir ist kalt, aber ich fühle mich großartig", ist ihre erste Reaktion. Der Priester freut sich und fordert mehr Mädchen zur Teilnahme auf.

Am Tag der orthodoxen Wasserweihe hat in der bosnischen Stadt Mostar erstmals ein Mädchen das vom Priester ins Wasser geworfene Kreuz aus dem Fluss Neretva geholt. Als einzige weibliche Teilnehmerin setzte sich die 16-jährige Sladjana Milicevic gegen rund zwei Dutzend kräftige junge Männer durch, die wie sie am Mittwoch im eisigen Wasser der Neretva nach dem Kreuz getaucht hatten.

"Mir ist kalt, aber ich fühle mich großartig", sagte die Siegerin anschließend dem Nachrichtenportal "klix.ba". Am 19. Januar - das Datum entspricht dem 6. Januar im orthodoxen julianischen Kalender - begehen die orthodoxen Gläubigen den Tag der Wasserweihe (Epiphanie). Damit erinnern sie an die Taufe von Jesus Christus durch Johannes den Täufer.

In weiten Teilen Südosteuropas ist an jenem Feiertag in orthodoxen Gemeinden das Tauchen nach dem Kreuz beliebt. Es findet im nächstgelegenen Gewässer statt. Der Priester wirft das Kreuz mit großem Schwung ins Wasser. Traditionsgemäß ist die Teilnahme an dem Brauch Männern vorbehalten - sie springen dem Kreuz nach. Wer es ergattert, darf es behalten.

Im Jahr 2019 drehte die mazedonische Regisseurin Teona Strugar Mitevska den Spielfilm "Gott existiert, ihr Name ist Petrunja". In der - fiktiven - Handlung, die in einer nordmazedonischen Kleinstadt spielt, springt eine junge Frau spontan ins Wasser und ergattert das Kreuz. Ihr Kampf dafür, die Reliquie behalten zu dürfen, führt zu Unruhen, Medienrummel und einer Staatskrise. Der Film gewann bei der Berlinale den Preis der Ökumenischen Jury.

In Mostar zeigte sich die serbisch-orthodoxe Kirchengemeinde toleranter. Die Siegerin hatte an dem Wetttauchen offiziell teilgenommen. "Ich hoffe, dass ihr Schritt andere Mädchen dazu ermutigt, sich uns anzuschließen", zitierte "klix.ba" den Priester Branimir Borovcanin. "Es ist keine rein männliche Veranstaltung."