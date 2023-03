Am frühen Sonntagmorgen schießt ein Unbekannter in der Nähe von Stuttgart mehrmals auf den FDP-Politiker Georg Gallus Junior. Der 65-Jährige kommt in eine Klinik und wird notoperiert. Die Polizei prüft nun einen Zusammenhang mit ähnlichen Taten in der Region.

Ein baden-württembergischer Lokalpolitiker ist in seiner eigenen Wohnung angeschossen worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand seien die Schüsse in Hattenhofen bei Stuttgart von außen durch ein Fenster abgegeben worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Ulm mit. Informationen der "Bild"-Zeitung und mehrerer Lokalmedien zufolge handelt es sich um den FDP-Politiker Georg Gallus Junior. Der 65-Jährige, der als Diplom-Agraringenieur arbeitet, kam in eine Klinik und musste notoperiert werden. Er ist außer Lebensgefahr.

Am frühen Sonntagmorgen habe ein Zeuge Schüsse bei der Polizei gemeldet, hieß es in der Mitteilung weiter. Wer geschossen habe, sei noch unbekannt. Die Kriminalpolizei bildete eine Sonderkommission, um den Fall aufzuklären. Sie überprüft auch, ob es Zusammenhänge mit früheren Schussvorfällen in der Region in den vergangenen Wochen gibt. Die Ermittler baten um Zeugenhinweise.

Göppingens Landrat Edgar Wolff zeigte sich in einem Schreiben an die Mitglieder des Kreisrats "zutiefst betroffen und schockiert über diese Gewalttat". FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke sagte in einer ersten Stellungnahme zu den Schüssen in der rund 3000 Einwohner großen Gemeinde im Albvorland: "Ich bin entsetzt über die schrecklichen Nachrichten." Seine Gedanken seien jetzt bei dem Kommunalpolitiker und seiner Familie.

Eine Sonderkommission ermittelt derzeit auch nach den Schüssen auf einen Mann in Stuttgart. Er war am späteren Freitagabend vor einem Restaurant im Stadtbezirk Zuffenhausen von Unbekannten angeschossen und schwer verletzt worden. Die Schüsse erinnern an ähnliche Vorfälle unter anderem in Plochingen (Kreis Esslingen) und Eislingen (Kreis Göppingen). Auch dort waren einzelne Menschen von Unbekannten angeschossen und schwer verletzt worden.