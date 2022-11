Fabel-Jackpot in USA klettert auf 1,9 Milliarden Dollar

"Größter Lotto-Preis der Welt" Fabel-Jackpot in USA klettert auf 1,9 Milliarden Dollar

Seit August konnte niemand den Jackpot knacken. Die nächste Gelegenheit gibt es jedoch am Montag.

Der Jackpot bei der US-Lotterie Powerball schwillt auf immer fantastischere Größe an: Mittlerweile gibt es fast zwei Milliarden US-Dollar zu gewinnen. Der Betreiber spricht vom größten Jackpot der Welt. Allerdings sind die Chancen auf einen Gewinn für den Einzelnen verschwindend gering.

In den USA ist der Rekord-Jackpot der Lotterie Powerball nochmals angeschwollen und liegt nun bei 1,9 Milliarden Dollar (1,91 Milliarden Euro). Der Jackpot wurde bei der Ziehung am Samstag erneut nicht geknackt und wuchs damit um weitere 300 Millionen Dollar, wie der Lotterie-Betreiber mitteilte. Die nächste Ziehung findet am Montag statt.

Der Jackpot ist beständig angewachsen, seit es Anfang August zuletzt einen Gewinner gegeben hatte. Seitdem gelang es in 40 Ziehungen keinem Spieler, sechs Richtige zu tippen. Vor der Ziehung am Samstag war der Jackpot bereits auf 1,6 Milliarden Dollar gestiegen - und wurde damit nach Angaben der Betreiber zum "größten jemals angebotenen Lotto-Preis der Welt".

Mehr zum Thema Zugriff in der Nacht beim Zocken Polizei schiebt Abdallah Abou-Chaker in den Libanon ab

Den bislang weltweit größten Jackpot der Geschichte in Höhe von 1,586 Milliarden Dollar hatten sich im Januar 2016 drei Powerball-Spieler geteilt. Der zweithöchste Jackpot - und der höchste, den ein einzelner Spieler gewann - hatte einen Wert von 1,537 Milliarden Dollar und wurde im Oktober 2018 bei der Lotterie Mega Millions geknackt.

Powerball-Lottoscheine kosten zwei Dollar und werden in 45 US-Bundesstaaten sowie dem Hauptstadtbezirk Washington DC, in Puerto Rico und auf den Amerikanischen Jungferninseln verkauft. Die Chance, den Jackpot zu knacken, liegt etwa bei eins zu 292 Millionen. Zum Vergleich: Das Risiko, in den USA von einem Blitz getroffen zu werden, liegt etwa bei eins zu einer Million.