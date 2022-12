Haus in Teupitz unbewohnbar

Haus in Teupitz unbewohnbar Feuerwerk explodiert im Keller - zwei Verletzte

In Brandenburg meldet die Polizei womöglich den ersten schweren Silvesterunfall des Jahres. Ersten Erkenntnissen zufolge hantieren zwei Männer in einem Wohnhaus in Teupitz mit selbst gebautem Feuerwerk, das plötzlich explodiert. Die Detonation soll im Keller des Hauses Risse verursacht haben.

Im brandenburgischen Teupitz haben zwei Männer anscheinend beim Hantieren mit Pyrotechnik eine Explosion im Keller eines Wohnhauses verursacht. Ein 24-jähriger und ein 51-jähriger Mann wurden bei dem Vorfall verletzt - einer von ihnen schwer, wie die Polizei im Landkreis Dahme-Spreewald mitteilt. In dem Haus brach durch die Explosion ein Feuer aus. Ein Großaufgebot der Feuerwehr musste anrücken, um den Brand zu löschen.

Den Angaben zufolge musste der 24-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Berlin geflogen werden. Der 51-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Wie die "Märkische Allgemeine Zeitung" berichtet, sollen die Männer mit selbst gebastelten Feuerwerkskörpern hantiert haben.

Die Explosion hat sich laut Polizei gegen 11.45 Uhr ereignet. Was konkret im Keller vorgefallen ist, wird noch untersucht. Beim Löschen des Brandes wurden neben Überresten von Pyrotechnik zudem zwei Pistolen entdeckt. Ob es sich dabei um Schreckschusspistolen oder andere Waffen handelt, ist noch unklar. Das Haus kann laut Polizei noch betreten werden, ist aber nicht länger bewohnbar. Im Keller sollen durch die Explosion Risse entstanden sein.

Immer wieder gibt es zu Silvester viele Verletzte und Brände wegen Pyrotechnik. Zum Jahreswechsel haben Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen und Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher deshalb noch einmal zum vorsichtigen Umgang mit Feuerwerk aufgerufen. Stübgen warnte nachdrücklich vor dem Abbrennen nicht zugelassener oder selbstgebauter Feuerwerkskörper. Nonnenmacher verwies vor allem auf die zusätzliche Belastung der Krankenhäuser und Rettungsdienste.