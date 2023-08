Flammeninferno in Johannesburg Dutzende sterben bei Brand in Gebäude

In einem fünfstöckigen Gebäude in Johannesburg bricht ein Feuer aus. Dutzende Menschen können sich nicht mehr rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit bringen. Wie es zu dem verheerenden Unglück in der südafrikanischen Metropole kommen konnte, ist noch unklar.

Nach dem Feuer in einem fünfstöckigen Gebäude in der südafrikanischen Metropole Johannesburg ist die Zahl der Todesopfer auf 73 gestiegen. "Wir haben jetzt 73 Todesfälle und 52 Verletzte, die in verschiedene Gesundheitseinrichtungen gebracht wurden", sagte der Sprecher des Rettungsdienstes, Robert Mulaudzi. Die Such- und Rettungsarbeiten dauerten demnach noch an. "Wir bewegen uns von Stockwerk zu Stockwerk", hatte Mulaudzi zuvor dem Sender ENCA gesagt. "Es ist wirklich ein trauriger Tag für die Stadt Johannesburg", fügte er hinzu. In mehr als 20 Jahren Rettungsdienst habe er so etwas noch nicht erlebt.

Laut Mulaudzi ist der Auslöser des Feuers noch unklar. Feuerwehrleute konnten den Brand löschen. Die Rettungs- und Bergungsaktion wird dem Sprecher zufolge aber weiter fortgesetzt. Das Gebäude wurde evakuiert. Fernsehbilder zeigten Feuerwehrfahrzeuge und Rettungswagen außerhalb des rot-weißen Gebäudes mit ausgebrannten Fenstern.

Das Haus befindet sich in einer armen Gegend des ehemaligen Geschäftszentrums der Stadt. Laut Malaudzi wurde es als informelles Wohngebäude genutzt, dementsprechend könnten "viele Menschen" bei Ausbruch des Feuers im Gebäude gewesen sein. Viele der Bewohner könnten sich illegal dort aufgehalten haben, erläuterte Malaudzi. Illegale Hausbesetzungen in leerstehenden Gebäuden sind in Johannesburgs Stadtzentrum sehr häufig. Viele werden von kriminellen Kartellen kontrolliert, die von den Bewohnern Miete eintreiben.

Lokalen Medienberichte zufolge war das Gebäude bereits das vierte ältere Haus, das in den vergangenen Monaten in Flammen aufging. So habe Anfang August die oberste Etage eines Gebäudes im Vorort Yeoville in der Nähe des zentralen Geschäftsviertels gebrannt. Im Juni kamen demnach zwei Kinder bei einem Brand in Hilbrow ums Leben und im Juli brach ein Feuer nach einer unterirdischen Gasexplosion aus.