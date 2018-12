Frau stirbt nach Kopfschuss in Neukölln

Identität noch nicht geklärt Frau stirbt nach Kopfschuss in Neukölln

In Berlin ist die Frau, die mit einem Schuss in den Kopf schwer verletzt worden war, im Krankenhaus gestorben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Laut "Bild"-Zeitung hatte die junge Frau nach einer Notoperation zunächst im Koma gelegen. In der Nacht zum Samstag erlag sie demzufolge ihren Verletzungen.

Donnerstagnacht hatte ein unbekannter Anrufer zunächst die Feuerwehr alarmiert. Die Rettungskräfte fanden wenig später im Bezirk Neukölln eine bewusstlose Frau mit einer Kopfverletzung. Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass es sich um eine Schussverletzung handelt. Daraufhin wurde die Polizei eingeschaltet.

Die Identität des Opfers ist noch nicht zweifelsfrei geklärt. Laut der "Bild"-Zeitung handelt es sich um eine 25-jährige gebürtige Polin. Dem tödlichen war offenbar ein lautstarker Streit am Tatort vorausgeganben.