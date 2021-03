Infektiologe will Risikoabwägung

Infektiologe will Risikoabwägung Frauen vor Menopause nicht mit Astrazeneca impfen?

Von Blutgerinnseln in Hirnvenen nach einer Astrazeneca-Impfung waren hauptsächlich Frauen unter 50 Jahren betroffen.

Die EMA gibt grünes Licht für den Einsatz des Astrazeneca-Impfstoffes. Dennoch könne die Gefahr von Blutgerinnseln nicht völlig ausgeschlossen werden, sagt die EU-Behörde. Daher plädiert Infektiologe Salzberger dafür, den Einsatz bei jüngeren Frauen zu überdenken.

Nach der Empfehlung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zum Fortsetzen der Corona-Impfungen mit Astrazeneca rät ein deutscher Infektiologe bei einer bestimmten Gruppe zum genauen Abwägen der Risiken. "Bei Frauen vor der Menopause, die ein sehr geringes Risiko für Covid-19-Komplikationen haben, sollte man derzeit überlegen, ob die Impfung mit Astrazeneca erfolgen sollte", sagte Bernd Salzberger, Professor vom Uniklinikum Regensburg. Für einen 80-jährigen Mann mit hohem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf hingegen sehe das Risiko-Nutzen-Verhältnis ganz anders aus in Anbetracht der dritten Welle.

Die bisher 13 bekannten Fälle von Blutgerinnseln in Hirnvenen in zeitlichem Zusammenhang zu Impfungen in Deutschland betreffen fast ausschließlich Frauen. Salzberger betonte, dass noch offen sei, ob etwa bestimmte Medikamente oder etwa genetische Veranlagung eine Rolle spielen könnten. Die weitere Klärung werde wohl Wochen dauern.

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA empfiehlt die Fortsetzung der Impfungen. "Der Impfstoff ist sicher und effektiv gegen Covid-19, und die Vorteile sind wesentlich größer als die Risiken", sagte EMA-Chefin Emer Cooke nach einer Sondersitzung des Sicherheitsausschusses. Die EMA bekräftigte, dass es keine Hinweise darauf gebe, dass die Impfungen die Vorfälle verursacht hätten. Dennoch sei es nicht ausgeschlossen. Daher würden die Prüfungen und Studien auch fortgesetzt.

"Astrazeneca für Freiwillige zur Verfügung stellen"

Die EMA-Entscheidung wertete Salzberger als erwartbar, insgesamt überwiege klar der Nutzen der Impfung. Die EMA habe sich offensichtlich die Fälle genau und ernsthaft angeschaut. "Es sind ungewöhnliche, seltene Ereignisse", betonte Salzberger mit Blick auf die berichteten Hirnvenenthrombosen. Er begrüßte, dass die EMA einen Warnhinweis in die Patienten- und Fachinformation aufnehmen wolle. "Das Verfahren insgesamt zeigt, dass das Netzwerk der Arzneimittelsicherheit funktioniert."

Intensivmediziner schlagen derweil vor, Ausnahmen von der Impfreihenfolge zu machen. "Das Vertrauen in den Impfstoff hat jetzt leider stark gelitten. Es wäre daher sicher eine gute Möglichkeit, Astrazeneca für Freiwillige zur Verfügung zu stellen, die keine Angst haben und in der Impfreihenfolge aber noch gar nicht berücksichtigt werden", erklärte der Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi), Gernot Marx. Es müsse nun jede Impfdosis so schnell wie möglich eingesetzt werden.