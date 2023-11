An jedem dritten Donnerstag im November ab Mitternacht werden die ersten Flaschen des kühl servierten Jungweins weltweit entkorkt.

Um Mitternacht war es so weit - die ersten Flaschen des diesjährigen Beaujolais sind in Paris eingetroffen. Was vor mehr als 70 Jahren mit einer Ausnahmeregelung zum Anstoßen auf die Ernte begann, ist inzwischen auf ein Geschäft mit zuletzt mehr als 16 Millionen Flaschen angewachsen.

Der erste Wein des Jahres aus dem Beaujolais ist in Paris eingetroffen. Mit "Le Beaujolais nouveau est arrivé" feiern Weinliebhaber ein seit Jahrzehnten begangenes Ritual. Seit 1951 werden an jedem dritten Donnerstag im November ab Mitternacht die ersten Flaschen des kühl servierten Jungweins weltweit entkorkt.

In diesem Jahr konnten die Winzer der Anbauregion nördlich von Lyon sich trotz einiger Unwetter und Hagels über eine gute Ernte freuen, wie das Agrarministerium mitteilte. Die Erträge lagen 12 Prozent über denen des Vorjahrs und 22 Prozent über dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre.

"Die Weine sind fruchtig und farbintensiv, gut ausgewogen und verführerisch", sagte der Präsident des Verbands Inter-Beaujolais, Philippe Bardet. Die meisten Winzer hätten eine relativ großzügige Ernte eingefahren und die Reben hätten sich im Großen und Ganzen an die klimatischen Schwankungen angepasst. Die letzte Reifungsphase und der Beginn der Weinlese seien von großer Hitze geprägt gewesen, die für die Jahreszeit ungewöhnlich ist. Außerdem habe Wassermangel den Winzern erneut zu schaffen gemacht.

Seit 1951 genießen die Winzer der Gegend bei Beaujeu und Lyon das Ausnahmerecht, frisch gekelterten Rebsaft vorzeitig im November zu entkorken. Gerade mal ein paar Wochen alt war er zunächst nur für den Hausgebrauch der Winzer zum Anstoßen auf die erfolgreich beendete Traubenlese gedacht. Als findige Händler den aus der Gamay-Traube gewonnenen Beaujolais in Paris anboten und sich ein Wettrennen um die zuerst eintreffenden Tropfen lieferten, war die Idee zur Vermarktung geboren.

Im vergangenen Jahr wurden allein in Frankreich gut 10 Millionen Flaschen des "Beaujolais nouveau" verkauft, 6,5 Millionen Flaschen gingen in den Export. Hauptabnehmer im Ausland war Japan mit 2,3 Millionen Flaschen, gefolgt von den USA, Großbritannien, Kanada und Belgien und dahinter Deutschland auf Rang sechs mit 160.000 Flaschen, wie Inter-Beaujolais mitteilte.