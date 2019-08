Feuerkatastrophe in Pennsylvania

Feuerkatastrophe in Pennsylvania Fünf Kinder sterben bei Kita-Brand

Mitten in der Nacht verwandeln Rauch und Flammen einen friedlichen Kinderhort im US-Bundesstaat Pennsylvania in eine tödliche Falle: Bei einem verheerenden Brand in der Kleinstadt Erie kommt für fünf Minderjährige jede Hilfe zu spät.

Bei einem Brand in einer Kinderbetreuungsstätte in Erie im US-Bundesstaat Pennsylvania sind fünf Kinder ums Leben gekommen. Eine Frau sei bei dem Feuer schwer verletzt worden, berichteten örtliche Medien. Wie viele Personen sich in dem brennenden Gebäude insgesamt aufhielten, war zunächst noch unklar.

Rettungskräfte konnten insgesamt sieben Menschen, unter ihnen fünf Kinder, aus den Flammen retten. Doch bei den fünf Minderjährigen blieben die sofort eingeleiteten Wiederbelebungsmaßnahmen vergeblich. Die schwer verletzte Frau wurde zur weiteren Behandlung per Hubschrauber in eine Spezialklinik ins rund 200 Kilometer südlich gelegene Pittsburgh gebracht.

Nachbarn hatten in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit Pittsburgh) gut eine Stunde nach Mitternacht Alarm ausgelöst, nachdem sie verzweifelte Schreie aus dem ersten Stock des zweistöckigen Heimes vernommen hatten. Ein Anwohner soll Medienberichten zufolge noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr vergeblich versucht haben, in das völlig verqualmte Wohnhaus vorzudringen.

Erste Bilder vom Unglücksort zeigen ein Gebäude in ortsüblicher Holzbauweise, das komplett ausbrannte. Die offenbar privat betriebene Einrichtung zur Kinderbetreuung liegt in einer Wohngegend inmitten der rund 100.000 Einwohner zählenden US-Kleinstadt am Erie-See. Die Brandursache liegt noch vollkommen im Dunkeln. Auch zum Alter der Kinder lagen noch keine Angaben vor.

In dem von den Flammen verwüsteten sogenannten Day-Care-Heim konnten Eltern ihre Kinder auch über Nacht zur Betreuung abgeben, heißt es. Die Ermittlungen zur Unglücksursache dauern an. Ob Hinweise auf Brandstiftung vorliegen, wollte der Leiter der Feuerwehr von Erie, Guy Santone, nicht sagen. "Es ist zu früh für solche Rückschlüsse."