Fünf Tote in Haus bei Berlin aufgefunden

In einem Wohnhaus in Königs Wusterhausen bei Berlin findet die Polizei fünf Tote. "Wir gehen davon aus, dass es sich um ein Tötungsverbrechen handelt", sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd. Gegen Mittag sei ein Anruf eingegangen. Der Anrufer habe es ungewöhnlich gefunden, dass die Bewohner des Hauses nicht zu sehen seien, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Süd am Samstag. Noch sind keine Einzelheiten zu den Opfern oder den Tatumständen bekannt.

Die "Märkische Allgemeine" berichtete derweil, dass es sich bei den Opfern um zwei Erwachsene und drei Kinder handeln soll. Sie hätten sich allesamt in Corona-Quarantäne befunden. Die Opfer wiesen Schuss- und Stichverletzungen auf.