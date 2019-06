Die Polizei untersuchte Treibgut an einer Brücke.

An ihrem Geburtstag im Februar spielt eine Fünfjährige an der Fulda und verschwindet spurlos. Seitdem suchen Einsatzkräfte nach Kaweyar, nun finden sie in angespültem Treibgut ihre Leiche.

Seit Mitte Februar wurde eine Fünfjährige vermisst, nun wurde bei einer Suchaktion im Fluss Fulda in Nordhessen die Leiche eines Kindes entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um das Mädchen, das vor vier Monaten von einem Spielplatz in Guxhagen verschwunden war, berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft in Kassel.

Es wird vermutet, dass das Kind einer Flüchtlingsfamilie aus dem Irak ins Wasser gefallen ist. Kaweyar hatte am Tag ihres Verschwindens - ihrem Geburtstag - einen Spielplatz nahe der Fulda besucht. Dort hatte ihre Mutter sie aus den Augen verloren. Das Kind litt an Autismus.

Seitdem hatte es mehrere Suchaktionen mit Hunderten Einsatzkräften gegeben, die aber ohne Ergebnis blieben. Auch Leichenspürhunde waren eingesetzt. Bei ihrer jetzigen Suche konzentrierte sich die Polizei gezielt auf Treibgut, das sich am Pfeiler einer Fußgänger- und Fahrradfahrerbrücke in Fuldabrück-Bergshausen angesammelt hatte. Zur Unterstützung wurde das Technische Hilfswerk hinzugezogen. In dem Treibgut wurde schließlich der Leichnam gefunden. Endgültige Gewissheit über die Identität und ein mögliches Unfallgeschehen soll nun eine rechtsmedizinische Untersuchung bringen, die für Mittwoch angesetzt ist.

In der 5400-Einwohner-Gemeinde Guxhagen hatten verschiedene Theorien über das Verschwinden des Kindes die Runde gemacht. Der Fall erinnerte an den fünfjährigen Flüchtlingsjungen Aref. Vor fast drei Jahren verschwand der Junge im hessischen Wanfried von einem Spielplatz. Er wurde bis heute nicht gefunden. Möglicherweise fiel er in die Werra und ertrank.