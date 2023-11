Gerichtsvollzieher in NRW erhalten Westen und Pfefferspray

Gewalt gegen Beamte nimmt zu Gerichtsvollzieher in NRW erhalten Westen und Pfefferspray Artikel anhören

Laut Gewerkschaft werden Gerichtsvollzieher immer öfter Opfer von tätlichen Angriffen der Schuldner. In NRW sollen sie daher noch in diesem Jahr mit Schutzwesten und Pfefferspray ausgestattet werden. Ein Problem gibt es dabei jedoch.

Die Gerichtsvollzieher in Nordrhein-Westfalen sollen noch in diesem Jahr mit Schutzwesten ausgestattet werden. Das kündigte Landesjustizminister Benjamin Limbach an. Demnach werden auch Reizstoffsprühgeräte zur Selbstverteidigung beschafft.

Laut Limbach sollten die Schutzwesten längst da sein. Es habe aber Lieferprobleme gegeben. Frank Neuhaus, der NRW-Chef des Gerichtsvollzieherbundes, sagte, dass die Aggressivität bei Vollstreckungshandlungen ständig steige.

So würde auch die Zahl der Problemräumungen zum Beispiel von sogenannten Reichsbürgern stetig zunehmen. Die Ausstattung mit Schutzwesten fordere sein Verband seit 2017.