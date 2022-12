Polizei fahndet in Rocker-Szene Geschäftsmann erschießt 36-Jährigen in Dinslaken

In Dinslaken kommt ein 36-jähriger Mann nach Schüssen ums Leben. Zuvor soll er ein Druckereigeschäft überfallen haben. Der Inhaber des Ladens spricht von Notwehr, er sei angegriffen worden. Ob eine Verbindung zum Rocker-Milieu besteht, prüft die Polizei.

Ein Mann ist nach Schüssen in einem Geschäft in Dinslaken in Nordrhein-Westfalen gestorben. Der 47-jährige Geschäftsinhaber gab an, er sei in seinem Druckereigeschäft von drei Unbekannten überfallen und mit Reizgas besprüht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in Duisburg mit. Er habe sich mit einer Schusswaffe gegen die Angreifer zur Wehr gesetzt. Der Geschäftsinhaber traf einen 36-Jährigen, der schwer verletzt wurde. Er wurde notärztlich versorgt, starb aber kurz nach dem Vorfall am Nachmittag im Krankenhaus.

Der 47-Jährige wurde laut Polizeisprecher festgenommen. Seine Vernehmung dauerte am Abend noch an. Der Mann gab an, die zwei anderen Unbekannten seien geflüchtet. Nach ihnen wurde gefahndet. Den Angaben zufolge waren sie am Abend noch nicht gefasst. Ein Zeuge hatte am Nachmittag Schüsse gehört und die Polizei alarmiert. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf.

Woher der 47-Jährige die Schusswaffe hatte und ob er sie legal besaß, ist bislang unklar. Er habe mutmaßlich Beziehungen ins Rocker-Milieu. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung handelt es sich bei dem Mann um ein ehemaliges Mitglied der Hells Angels.

Schüsse nach Hochzeitsfeier

Der Tatort im Kreis Wesel wurde weiträumig abgesperrt, Spuren gesichert. "Es sind sehr viele Polizisten vor Ort", schilderte der Sprecher. Über die Person des Getöteten war kurz nach den Schüssen noch wenig bekannt. "Über ihn weiß man noch nichts, auch nicht, ob er schon mal strafrechtlich in Erscheinung getreten ist."

Schon im Januar dieses Jahres wurde auf den jetzigen Schützen geschossen, als er nach einer Hochzeitsfeier nach Hause kam. Unbekannte sollen mehrmals mit einer automatischen Waffe über den Zaun gefeuert haben. Nur ein Projektil traf den Mann, durchschlug die Schulter, berichtet die "Bild"-Zeitung weiter.