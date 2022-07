Der Diamant wurde in der Lulo Mine gefunden, daher der Name "The Lulo Rose".

In Angola gelingt Minenarbeitern ein spektakulärer Fund: ein 170 Karat schwerer rosa Diamant. Es soll der größte seiner Art seit Hunderten von Jahren sein. Da ähnlich seltene Steine bereits für astronomische Summen verkauft wurden, dürfte auch "The Lulo Rose" ein Vermögen einbringen.

Minenarbeiter in Angola haben einen 170 Karat schweren rosafarbenen Diamanten geschürft. Es handle sich vermutlich um den größten rosafarbenen Rohdiamanten, der in den vergangenen 300 Jahren weltweit entdeckt wurde, teilte das australische Unternehmen Lucapa Diamond Company als Betreiber der im Nordosten Angolas gelegenen Lulo-Mine mit. In Anlehnung an den Namen der Mine taufte es den Diamanten "The Lulo Rose".

Dieser Rekord "zeigt Angola weiterhin als wichtigen Akteur auf der Weltbühne des Diamantenabbaus", sagte der Minister für Mineralressourcen, Diamantino Azevedo. Nach Angaben der angolanischen Regierung, die Partnerin der Lulo-Mine ist, handelt es sich beim "The Lulo Rose" um einen Diamanten des Typs IIa - die Kategorie umfasst besonders seltene und reine Steine. "The Lulo Rose" soll nun auf einer internationalen Auktion verkauft werden.

Auch wenn der Rohdiamant noch geschliffen und poliert werden muss, um seinen vollen Wert zu erreichen - ein Prozess, bei dem ein Stein die Hälfte seines Gewichts verlieren kann - dürfte er für einen astronomischen Preis den Besitzer wechseln. Ähnliche rosafarbene Diamanten haben in der Vergangenheit Rekordpreise erzielt: Den bisherigen Höchstpreis von 71,2 Millionen Dollar (derzeit etwa 70 Millionen Euro) erzielte 2017 der 59,6 Karat schwere "Pink Star" bei einer Versteigerung in Hongkong. In der Lulo-Mine wurde nach Angaben von Lucapa bereits 2016 der bislang größte registrierte Rohdiamant Angolas gewonnen, der weiße "Stein des 4. Februar" mit 404 Karat.