Die Folgen der Corona-Pandemie haben inzwischen beinahe 9000 Menschen in Großbritannien das Leben gekostet. Gesundheitsminister Hancock meldet allein für einen 24-Stunden-Zeitraum beinahe 1000 neue Tote.

Die Lage wird immer dramatischer: Großbritannien beklagt an einem einzigen Tag 980 Corona-Tote. Diese Zahl mit Stand Donnerstagabend nennt der britische Gesundheitsminister Matt Hancock. Damit erliegen mehr Menschen den Folgen einer Corona-Infektion als am bislang schlimmsten Tag in Italien, das von der Pandemie in Europa am ärgsten betroffen ist. Am 27. März hatten die Behörden dort 969 Tote erfasst. Frankreich hält bisher in Europa den traurigen Rekord von rund 1400 Toten an einem einzelnen Tag.

Insgesamt starben in Großbritannien damit fast 9000 Menschen an der von dem Virus ausgelösten Lungenkrankheit Covid-19. Mehr als 65.000 Infektionen mit dem Erreger sind offiziell erfasst. Italien meldete bislang insgesamt mehr als 18.000 Todesopfer.

Die stetig steigenden Todeszahlen deuten darauf hin, dass Großbritannien den Höhepunkt der Pandemie noch lange nicht erreicht hat. Damit wächst auch die Sorge, dass der britische Gesundheitsdienst in die Knie gehen könnte. Dem NHS fehlt es an Beatmungsgeräten, Schutzkleidung und Personal. Die Bundeswehr reagierte inzwischen auf einen Hilferuf aus Großbritannien mit einer Zusage für 60 mobile Beatmungsgeräte. Diese sollten so schnell wie möglich an den Nato-Partner verschickt werden, hatte es am Vortag aus dem Verteidigungsministerium in Berlin geheißen.

Die Regierung in London hatte lange gezögert, Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu ergreifen. Premierminister Boris Johnson hatte sich selbst mit dem Erreger infiziert und musste mehrere Tage lang auf der Intensivstation behandelt werden. Erst am gestrigen Tag gab es Zeichen der Entwarnung. Der 55-jährige Premier konnte wieder auf eine normale Station verlegt werden. Wann er wieder in der Lage sein wird, die Amtsgeschäfte zu führen, war aber zunächst unklar.

