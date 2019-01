In der Nähe des Kölner Hauptbahnhofs läuft derzeit ein Großeinsatz.

Schuss nahe Bahnhof abgegeben Großeinsatz in Kölner Innenstadt

In der Kölner Innenstadt kommt es am Nachmittag zu einem großen Polizeieinsatz. Zunächst wird ein Schuss abgefeuert und kurze Zeit später ein Mann festgenommen. Am frühen Abend werden die Absperrungen aber wieder aufgehoben.

Nach einer Schussabgabe in der Kölner Innenstadt in der Nähe des Hauptbahnhofs hat die Polizei einen Mann vorläufig festgenommen. Er habe eine scharfe Schusswaffe bei sich gehabt, sagte ein Polizeisprecher.

Ein Autofahrer sei vom Tatort geflüchtet, ebenso ein Mann zu Fuß. Laut Berichten des "Kölner Stadt Anzeiger" sollen die Schüsse um 14.15 Uhr gefallen sein.

Spezialeinheiten sollten ein Gebäude durchsuchen, in dem sich möglicherweise noch weitere bewaffnete Personen aufhielten. Der Hintergrund ist nach Polizei-Angaben noch unklar. Zwischenzeitlich hatte die Polizei die Altenberger gesperrt. Gegen 17 Uhr am Nachmittag hob die Polizei die Straßensperren wieder auf.