Die Erdbeerhöfe von Karls sind ein Mix aus Jahrmarkt und Bauernhof. Bei Berlin strömen täglich Tausende in den dortigen Freizeitpark. Nun bricht während der Öffnungszeiten ein riesiges Feuer auf der Anlage aus. Es gibt mehrere Verletzte.

Auf dem Gelände des Freizeitparks Karls Erdbeerhof in Wustermark in der Nähe von Berlin ist ein größerer Brand ausgebrochen. Eine dichte schwarze Rauchsäule überzog gegen Mittag das Gebiet. Von der nahegelegenen Bundesstraße und der Autobahn aus war sie deutlich zu sehen. Es soll mehrere Verletzte geben. Die Anlage gehört zu mehreren Freizeitparks der Karls-Erlebnisdorf-Kette. Sie sind wegen der Karussells, den Spielplätzen und Lebensmittel-Manufakturen vor allem bei Familien beliebt.

Robert Dahl, Chef des Unternehmens, sagte der "B.Z." zu dem Vorfall: "Die Feuerwehr ist vor Ort. Am nördlichen Rand vom Erlebnisdorf gibt es ein Bauernhof-Gebäude mit einem Stall, der brennt. Da sind Schweine, Ziegen und Meerschweinchen drin, die aber alle gerettet werden konnten." Der Erdbeerhof war zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Brandes für Besucher geöffnet.

Es soll zehn Verletzte geben, wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte. Demnach erlitten neun Menschen eine Rauchgasvergiftung, ein Feuerwehrmann hatte schwere Kreislaufprobleme. Der Brand sei in einem Werkstattgebäude ausgebrochen, aber inzwischen von der Feuerwehr gelöscht. "Ich sehe jedenfalls keine große Rauchentwicklung mehr", sagte die Sprecherin nach ihrem Eintreffen am Brandort.

Park soll schnell wieder öffnen

Auf Videos in sozialen Netzwerken ist die schwarze Rauchsäule mit den meterhohen Flammen gut erkennbar. In einem der Clips ist zu sehen, wie die Feuerwehr von einer Drehleiter aus versuchte, das Feuer zu löschen. Bei dem Brand seien mehr als 60 Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Großeinsatz gewesen, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordwest mitteilte. Die Feuerwehr schätzt den Schaden auf eine sechsstellige Summe. Die Ursache ist bislang noch unklar.

Robert Dahl will den Park schnell wieder öffnen. Er gehe davon aus, dass am Mittwoch wieder geöffnet sei, sagte er am Nachmittag. Dahl lobte die Zusammenarbeit der Mitarbeiter und Rettungskräfte. So sei der Schaden vergleichsweise gering geblieben.